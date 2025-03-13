Спасут ли миротворцы Украину от повторного нападения РФ: что важно учесть

Военные и чиновники Франции и Великобритании обсуждают размещение миротворческого контингента в Украине. В частности, таким силам могут позволить наносить удары по войскам РФ и на территории России в случае нарушения режима перемирия. Об этом сообщает Associated Press (AP). Может ли это стать тем самым предохранителем, которого так не хватало в "Минске-2", когда, дождавшись подходящего момента, Путин начал полномасштабное вторжение? Почему Россия так против размещения европейских миротворцев на территории Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Миротворцы. Фото: из открытых источников

Россия должна не сомневаться, что получит достойный отпор

Политолог Владимир Цибулько отметил, что любая силовая компонента в случае с Россией всегда работает лучше бумажных договоренностей.

"Для Украины важно не просто присутствие миротворцев, точнее сил обеспечения безопасности, но и наращивание боевых способностей ВСУ. Параллельно с этим должна быстро развиваться система управления общеевропейскими силами обороны, речь идет не столько о наднациональных силах быстрого реагирования, сколько о единых подходах к производству вооружений, стандартизации и сертификации. Россия должна не сомневаться, что на ее вооруженные провокации Европа ответит мобилизацией не менее десятимиллионного войска, учитывая силы территориальной обороны", – прокомментировал Владимир Цибулько.

Если бы ЕС активнее включился в 2015 году, полномасштабное вторжение могло бы и не произойти

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран отметил, что Британия и Франция обсуждают удары по ВС РФ в случае нарушения перемирия в Украине – это именно тот фактор, которого очень не хватало в 2015 году, когда подписали Минск-2.

"Тогда Европа самоустранилась и сделала вид, что войны – нет, оставив Украину один на один с агрессором. Убежден, если бы ЕС активнее включился в 2015 году, полномасштабного вторжения могло бы и не быть. Ну что ж, надеюсь, на этот раз Запад такой ошибки не допустит. Кстати, российские пропагандисты тоже это понимают и потому активно истерят, отрицая участие европейских миротворцев. Пусть истерят. Им полезно", – отметил Виктор Таран.

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