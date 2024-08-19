Спасайте жизнь: в ВР призвали жителей нескольких населенных пунктов немедленно эвакуироваться

Нардеп Марьяна Безуглая отметила, что ее спрашивают о том, куда нужно эвакуироваться и просят предоставить маршрут с пунктом назначения и квартирой. По ее словам, она не может ответить на эти вопросы немедленно.

Мирноград

"Варианты есть. Вывезут. Дальше — в общинах по Украине, за границей. Вдали от опасности – это априори хороший выбор. Выезжайте из Покровска, Мирнограда, Селидового, Новоэкономического, Новогродовки и всего, что рядом как можно скорее", — отметила нардеп.

По ее словам, ВСУ теряют села в Донецкой области. Последние две недели, говорит она, на Покровском направлении, в частности, вчера в Селидово, например.

"Поэтому просто прислушайтесь – уезжайте! Спасайте жизнь. Там творится беда", — заявила нардеп.

Безуглая также напомнила горячую линию по эвакуации по всей Донецкой области: 0-800-500-121.

В заключение она добавила, что жителям Курахово тоже стоит задуматься и не откладывать с эвакуацией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Донецкой области сложилась критическая ситуация. Оккупационные войска получили указание выйти на админграницы области и для этого не жалеют ни сил, ни средств. В частности, известно, что захватчики близятся к Мирнограду. По информации нардепов, по состоянию на конец прошлой недели враг находился в 5 км от города. Именно поэтому население призвали срочно уехать из этого населенного пункта, пока еще есть такая возможность. Также тяжелая ситуация сложилась и в Покровске, к которому враг тоже близится. Именно поэтому в ВР призывают местное население также срочно уехать. При этом военные эксперты считают, что в течение нескольких следующих недель будет решаться судьба как Мирнограда, так и Покровска.





