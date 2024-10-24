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Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы

Пожары в гостинице и доме оперативно ликвидированы спасателями

сегодня, 12:54
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Амбарцумян Анна

Сегодня оккупанты нанесли очередной удар по Хмельницкой области. Враг атаковал ударным беспилотником типа Shahed. Об этом сообщает ГСЧС в Хмельницкой области.

Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы

Обстрел Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

Эвакуация после атаки: 40 человек спасены

В результате очередной атаки вражеского дрона, обломки повредили гостиницу и двухэтажный дом, повлекшие пожары. Спасатели быстро ликвидировали возгорание, предотвратив его распространение на другие здания. Из поврежденных сооружений были эвакуированы 40 человек, которых чрезвычайники вывели в безопасные места.

Повторный обстрел

Когда спасательные работы продолжались, враг нанес повторный удар по территории. На этот раз пострадал магазин ритуальных услуг, расположенный недалеко от места предыдущего попадания. Несмотря на угрозу, личный состав ГСЧС успел отойти на безопасное расстояние.

Зная коварство российских окупантов, личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние. Так что, к счастью, никто из чрезвычайников не пострадал, – говорится в сообщении.

Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы - фото 2
Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы - фото 3
Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы - фото 4
Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы - фото 5
Спасательная операция после атаки дрона в Староконстантинове: 40 человек эвакуированы - фото 6

Напомним, утром 24 октября оккупанты ударили по городу Купянск, предварительно, ОГАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке. Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести. Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждено 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Первые кадры с места происшествия – по ссылке .

Кроме того, сегодня произошла четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил в Киев с начала октября. Уже привычно для поражения мирного гражданского города враг применил БПЛА. Место запуска дронов – курская область, а в столицу беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает портал "Комментарии".



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Источник: https://t.me/dsns_telegram/34008
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