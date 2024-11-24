Создание буферной зоны на территории Украины: согласится ли РФ

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Ткачик Олеся
На территории Украины может быть создана так называемая буферная зона и для ее охраны могут быть привлечены британские и европейские военные, об этом в чате на Главреде отметил политолог Тарас Загородний.
Война в Украине
По его мнению, такая инициатива может оказаться положительной для Украины и ее реализация могла бы стать шагом вперед.
Особое внимание эксперт обратил на то, что участие ядерных государств, таких как Великобритания и Франция укрепило бы оборонные возможности Украины. Однако, по его словам, возможность реализации такого сценария остается низкой, поскольку Россия вряд ли согласится на такие условия.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп, в случае возвращения в президентство, заинтересован в победе Украины в войне. Одной из причин этого являются потенциальные экономические выгоды для США, в частности доступ к украинским редким минералам и полезным ископаемым.
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