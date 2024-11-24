Создание буферной зоны на территории Украины: согласится ли РФ

На территории Украины может быть создана так называемая буферная зона и для ее охраны могут быть привлечены британские и европейские военные, об этом в чате на Главреде отметил политолог Тарас Загородний.

Война в Украине

По его мнению, такая инициатива может оказаться положительной для Украины и ее реализация могла бы стать шагом вперед.

"Для нас это идея хорошая, безусловно, положительный сценарий, но британцы и французы будут совершенно не в восторге. В общем, идея, конечно, хорошая. Британия и Франция — это ядерные страны и члены НАТО. Прекрасная инициатива, я полностью за. Чем больше иностранных войск будет находиться на территории Украины, тем лучше, по сути, это уже будет вступлением в НАТО, если войска Альянса будут находиться на территории Украины. Это было бы отличным шагом", — считает Загородний.

Особое внимание эксперт обратил на то, что участие ядерных государств, таких как Великобритания и Франция укрепило бы оборонные возможности Украины. Однако, по его словам, возможность реализации такого сценария остается низкой, поскольку Россия вряд ли согласится на такие условия.

"По сути это будет объявление Россией войны странам НАТО. Но все-таки я склоняюсь к тому, что после того, как администрация Трампа побъется головой о шизофрению России, она дойдет до того, чтобы предоставить Украине больше оружия и снять все ограничения на удары по территории Российской Федерации, чтобы Россия пришла к договороспособному состоянию", — рассказал эксперт

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп, в случае возвращения в президентство, заинтересован в победе Украины в войне. Одной из причин этого являются потенциальные экономические выгоды для США, в частности доступ к украинским редким минералам и полезным ископаемым.



