Союзники вновь не могут прийти к согласию по Украине: о чем спорят в этот раз

Франция, Великобритания и Германия все больше расходятся во мнениях относительно послевоенной поддержки Киева из-за того, что "приверженность Вашингтона к безопасности Украины, похоже, уменьшается". Об этом пишет Finansal Times.

Коалиция решительных. Фото: из открытых источников

FT отмечает, Франция и Великобритания настаивают на том, что первоначальный план по развертыванию западных военных на территории Украины все еще возможен. В то же время Германия настроена более скептически по этому вопросу, поскольку США никак не воспринимают эту идею и не гарантировали хотя бы какой-то поддержки.

По словам источников издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон фактически остались без поддержки со своей идеей о введении западных войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддержать моральный дух украинцев.

"Один европейский чиновник заявил, что план ввода войск "мертв", поскольку он "абсурден без помощи Трампа (Дональд Трамп, президент США – ред.), а он не желает ее предоставлять". Но французский дипломат возразил, что сообщения о смерти предложения "не только сильно преувеличены", но и "совершенно не соответствуют действительности", добавив, что страны все еще работают над планами "в нормальном темпе", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о возможности участия в составе "коалиции решительных" вместе с Британией и Францией.

Также издание "Комментарии" сообщало – на встрече коалиции желающих должен был быть еще один лидер: кто так и не доехал в Киев.



