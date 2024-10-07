Союзники Украины спешно готовятся к возможному нападению России: какие страны больше всего боятся Путина

Ситуация вокруг Украины и агрессивные действия России вызывают опасения не только в самой стране, но среди ее союзников с НАТО, особенно в Польше, странах Балтии и Скандинавии. Хотя они поддерживают Украину и желают ее победы, количество российских войск и возможность их восстановления после войны создают определенную тревогу среди государств-членов Альянса.

Страны НАТО готовятся к возможному нападению РФ (фото из открытых источников)

Согласно статье The Times, союзники Украины опасаются, что даже после завершения войны Россия может быстро восстановить силы и потенциально начать новую агрессию против стран НАТО. В статье говорится, что НАТО не полностью готова к такому сценарию из-за нехватки запасов, отсутствия детальных планов и недостаточного количества современного оружия. Это вызывает озабоченность в Польше и ее региональных союзниках, уже рассматривающих сценарии самостоятельной обороны в случае необходимости.

"Как бы ни закончилась война, через несколько лет Россия будет готова к новой войне. НАТО не готово к этому, у него нет достаточных запасов, планов и оружия... Поэтому Польша и ее региональные союзники спешно готовятся к худшему и к тому, чтобы в случае необходимости сразиться в одиночку", — говорится в статье.



Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что, несмотря на конституционную обязанность Польши защищать свое небо, НАТО ограничивает возможности страны для перехвата и уничтожения вражеских ракет. Это вызывает еще большее беспокойство в регионе, особенно в условиях постоянных угроз и провокаций со стороны РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Блинкен ответил, имеет ли Польша возможность сбивать российские цели . Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул поддержку Польши со стороны Америки в случаях нарушения воздушного пространства российскими целями. Во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским Блинкен подтвердил, что Польша имеет право на самооборону, особенно когда речь идет о нарушении ее суверенитета.