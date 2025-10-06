Союзники Украины активно помогают Путину воевать: Киев перешел к жесткому ультиматуму

На четвертом году полномасштабного вторжения Россия все еще использует в своем оружии иностранные технологии и компоненты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив критическую необходимость усиления санкционного контроля.

Фото: скриншот

По словам президента, во время масштабных комбинированных обстрелов в ночь на 5 октября РФ задействовала 549 средств поражения, которые содержали более 102 тысяч компонентов иностранного производства. Речь идет о деталях, изготовленных в США, Китае, Тайване, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Южной Корее и Нидерландах.

"В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в Искандерах – около 1500, в Кинжалах – 192 компонента, и 405 – в Калибрах", – сообщил Зеленский.

В частности, компании из США поставляют конверторы для Х-101 и Shahed/Geran, матрицы в Кинжалы, аналогово-цифровые преобразователи, а также другую микроэлектронику для дронов и ракет.

"По меньшей мере 50 единиц разнообразной микроэлектроники в каждом Шахеде производится в Китае и Тайване", – добавил он.

Среди прочего, Швейцария производит микроконтроллеры для БпЛА, Великобритания – микрокомпьютеры для управления полетом дронов, Япония – оптоизоляторы для крылатых ракет, Германия – коммутационные разъемы, Нидерланды – процессоры, а Южная Корея – сервоприводы и подшипники.

Зеленский подчеркнул, что Украина готовит новые санкционные инициативы, направленные на тех, кто прямо или косвенно помогает России поддерживать ее военную машину.

"Соответствующие данные каждой компании и каждого продукта есть у партнеров, и они знают, на что и как нужно реагировать", — сказал он.

Ожидается, что на этой неделе состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", на которой Украина представит свои предложения по блокированию поставок критических компонентов в РФ.

"Важно остановить все схемы обхода санкций, потому что каждую такую схему Россия использует для продолжения убийств. Мир имеет силу, чтобы это остановить", – подчеркнул президент.

Как уже писали "Комментарии", офицер Юрий Касьянов объявил протест на Майдане из-за ликвидации подразделения беспилотной авиации, обвинив в этом руководителя Офиса Президента Андрея Ермака. О своих намерениях он сообщил 5 октября в сообщении на Facebook, обращаясь к Президенту Владимиру Зеленскому.