Союзники снова разочаруют Украину: в новых пакетах оружия нашли большую "предательство"

В ближайшее время Украина может получить от западных партнеров большие объемы вооружения. Впрочем, речь идет исключительно об оборонном вооружении, а не о наступательных средствах. И это имеет свое объяснение, рассказал народный депутат, дипломат и основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

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Он подчеркнул, что передача наступательного вооружения не стоит на повестке дня, и это связано с политической логикой и стратегическими подходами партнеров.

По его мнению, наиболее эффективна модель военной помощи — когда поставки производятся через механизмы НАТО, подкрепленные политическими сигналами от ключевых столиц, прежде всего Вашингтона.

"Когда есть четкий политический месседж, тогда профессиональные военные структуры быстро и эффективно реализуют соответствующие решения, не вступая в противоречие с позицией руководства государства", — отметил дипломат.

Яременко добавил, что сейчас Украине важно определить: на каком этапе войны она находится и какое оружие — оборонное или наступательное — соответствует текущей военной стратегии.

Он также отметил, что решение о помощи зависит от того, как Украина формулирует свои потребности и что именно просит. Реакция партнеров будет подходящей.

Ранее сообщалось, что США приняли решение о передаче Украине систем ПВО Patriot на фоне роста угрозы с воздуха. По словам представителя США при НАТО Мэттью Витакера, эти системы уже отгружаются союзникам для дальнейшей передачи Киеву.

Известно также, что ракеты Patriot, пообещанные президентом США Дональдом Трампом, вскоре должны поступить Украине. При этом финансирование берут на себя государства НАТО и ЕС, а США не несут прямой бюджетной нагрузки.

Портал "Комментарии" уже писал, что Президент США Дональд Трамп выдвинул Кремлю 50-дневный ультиматум: Москва должна согласиться на мирное соглашение по Украине, иначе его ожидают беспрецедентные санкции против энергетического сектора. Такой "мирный дедлайн", как отмечает Associated Press, фактически дает России шанс продлить летнее наступление на фронте.