Союзники предлагают Киеву очередную ловушку: на Западе ошеломили деталями

Гарантии безопасности "по примеру НАТО", якобы ныне обсуждаемые западными партнерами Украины, на самом деле не предусматривают прямого обязательства европейских стран защищать Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Фото: из открытых источников

Согласно этому варианту, страны, которые заключат двусторонние соглашения с Украиной, будут иметь 24 часа на "обсуждение" вопроса о предоставлении военной помощи в случае нового нападения России.

Источники уточняют, что такая поддержка может включать скорую и стабильную оборонную помощь (вероятно, вооружение), экономическую поддержку, укрепление Вооруженных сил Украины, а также введение дополнительных санкций против России. Однако пока неясно, будет ли эта помощь привлекать иностранные войска.

В начале своей второй каденции Дональд Трамп не был готов обеспечить безопасность Украине и европейским странам, которые могли бы выступать гаранторами. Однако в последнее время президент США сменил позицию, заявив, что определенные гарантии Америка все же может предоставить. В то же время, он настаивает, что такие гарантии не должны быть связаны непосредственно с НАТО как организацией.

По неподтвержденным официально данным, США и Европа могут предоставить Украине гарантии безопасности, похожие на положение "5-й статьи НАТО", но без формального вступления в альянс. Политолог Виталий Кулик отмечает, что не столько важные обещания, сколько готовность их выполнять. По его словам, если партнеры не захотят реально защищать Украину, то это будет повторением истории с Будапештским меморандумом.

