Союзники Киева хотят и дальше спонсировать войну: против чего высказались Франция и Бельгия

Несмотря на то, что Франция и Бельгия активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с Россией, эти две страны продолжают оставаться крупнейшими покупателями российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе. Они категорически против того, чтобы поддержать план Брюсселя по запрету поставок "голубого топлива" из РФ. Они фактически затягивают время, требуя больше информации об экономических и правовых последствиях такого шага. Об этом говорится в материале Politico.

Экспорт сжиженного природного газа. Фото: из открытых источников

"Мы защищаем европейскую стратегию диверсификации... которая уже лежит на столе", — заявил министр энергетики Франции Марк Ферраччи, имея в виду план Франции заменить российские поставки катарской продукцией.

Издание обратила внимание, что Париж заключил многолетний контракт на поставку "голубого топлива" из Катара в 2023 году.

Французский министр также выразил опасения, что в случае запрета импорта российского газа в ЕС, РФ может затягивать по судам европейские компании.

"Пакет существующих контрактов ... должен быть юридически защищенным", — сказал он.

При этом другие крупные импортеры российского сжиженного газа — Испания и Нидерланды — готовы "подставить плечо" Брюсселю. Обе страны заявили, что дадут "зеленый свет" будущему законопроекту, который положит конец российским газовым контрактам. Он будет предусматривать запрет покупки "голубого топлива" в РФ по краткосрочным договорам уже до конца текущего года, а по долгосрочным соглашениям — до 2027 года.

По информации товарной платформы Kpler, в прошлом году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды импортировали 16,77 миллиона тонн российского сжиженного природного газа, что составляет 97% от общего импорта ЕС и более половины мирового экспорта Москвы. Вместе они потратили более 6 миллиардов евро на закупку этого топлива.

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