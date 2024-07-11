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Союзник Украины принял важное решение: смертоносные ракеты ударят по России

Великобритания позволила Украине наносить удары по России выскоточными крылатыми ракетами Storm Shadow.

11 июля 2024, 13:20
Автор:
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Slava Kot
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Пока Украина пытается убедить США разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России, другой украинский союзник снял запрет на свои ракеты для поражения целей в РФ. Зеленский рассказал, что Украина уже обсудила практический план реализации этого решения.

Союзник Украины принял важное решение: смертоносные ракеты ударят по России

Великобритания разрешила Украине использовать Storm Shadow для ударов по России. Фото из открытых источников

Администрация Джо Байдена несколько месяцев заявляет, что озабочена эскалацией конфликта на войне в Украине, если Киев получит разрешение использовать ракеты ATACMS для ударов по военным целям на территории России. Однако новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал Украине зеленый свет на использование крылатых ракет Storm Shadow.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных объектов на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения. Я благодарен Великобритании за непреклонную поддержку Украины и нашего народа", — рассказал Зеленский после встречи с Киром Стармером.

Вероятно, первыми целями Украины для британских ракет Storm Shadow станут российские аэродромы и военные базы, где дислоцируются российские самолеты, которые Москва использует для запуска крылатых бомб и ракет для ударов по украинским городам.

Storm Shadow – это крылатая ракета воздушного базирования, которая предназначена для атаки противника глубоко за линией фронта. Ракета имеет дальность около 250 км и имеет очень высокую точность, что обеспечивается инерциальной навигационной системой при поддержке сигнала GPS.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ракеты Storm Shadow совместно производит Великобритания и Франция, однако еще одна страна тайно передавала это оружие Украине.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на украинский удар американской ракетой ATACMS по Крыму.



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Обсуждения

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Ігор

11 июля 2024, 12:50

Ми вже півроку маємо такі дозволи, але не користуємося, бо Фюреру не результат потрібен, а затягування.


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