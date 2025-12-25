logo

Союзник Украины не на шутку напуган возможностью войны: стало известно о беспрецедентном решении
commentss НОВОСТИ Все новости

На закупку четырех ЗРК планируется потратить 1,7 млрд долларов

25 декабря 2025, 11:05
Американская корпорация Raytheon получила контракт на поставку Испании зенитных ракетных комплексов Patriot, которые дополнят три уже существующие батареи на вооружении страны. По данным военного портала Defense Express, выбор этой системы был ожидаемым, ведь Patriot считается единственной комплексной системой в мире, способной эффективно перехватывать как баллистические, так и гиперзвуковые ракеты, включая "Искандер-М" и "Кинжал".

Фото: из открытых источников

Контракт заключен в рамках программы Foreign Military Sales и предусматривает поставку пусковых установок, командных пунктов, радаров и тренировочного оборудования. Общая стоимость сделки составляет 1,7 млрд долларов, за которые Испания получит четыре батареи Patriot PAC3, хотя точная конфигурация системы пока не раскрывается.

Для сравнения, по аналогичному предложению в этом году Дания могла приобрести одну батарею за 1,6 млрд долларов, включавшую две РЛС AN/MPQ-65, два командных пункта, шесть пусковых установок и 56 ракет. Эксперты отмечают, что Испания получит систему примерно аналогичной комплектации, возможно, с несколько большим количеством боеприпасов или с различиями в компонентах.

Defense Express также подчеркивает участие испанской промышленности в производственном цикле Patriot: страна производит элементы для ракет GEM-T вместе с Raytheon, а также PAC-3 MSE в сотрудничестве с Lockheed Martin. На вооружении Испании находятся три батареи этих комплексов.

Издание отмечает, что Испания отстает от многих партнеров по НАТО в планах перевооружения и часто не выполняет обязательства по финансированию обороны. Кроме того, современные российские тактики поражения систем Patriot несколько снизили их эффективность, однако США уже работают над модернизацией систем – усовершенствуются радары, пусковые установки и ракеты.

Портал "Комментарии" уже писал , что министерство обороны Чехии получило задачу подготовить официальные документы по оказанию помощи Украине, сообщает Dennik N. Министр обороны страны Яромир Зунна (SPD) уточнил, что речь идет о подготовке решения о дальнейшей судьбе так называемой "снарядной инициативы", которую коалиционная правительство проведет.



