Союзник РФ существенно сократил помощь: к чему это уже привело на фронте

В последнее время российская армия уменьшила применение бронетехники, в том числе танков во время штурмов. Причиной этого является эффективность FPV-дронов и артиллерии Сил обороны Украины, легко уничтожающих такие цели. В этой связи российские военные начали использовать гражданские автомобили для пехотных атак, сообщил в эфире Freedom военный эксперт Владислав Селезнев.

Оккупанты

По его словам, не стоит недооценивать тот факт, что российская армия привлекает для штурмов даже такие транспортные средства, как "Жигули". Он подчеркнул, что автомобиль дает врагу преимущество в скорости, позволяя оперативно перемещаться между своими позициями и позициями украинских защитников. Это создает дополнительное напряжение и трудности нашей обороны, добавил эксперт.

Отказ от активного использования бронетехники обусловлен отсутствием у российских войск действенных способов противодействия FPV-дронам, минометным ударам, артиллерийским снарядам и противотанковым ракетным комплексам, эффективно применяемым Вооруженными силами Украины.

Однако оборонно-промышленный комплекс РФ все еще способен производить новую технику и ремонтировать поврежденную. В процесс восстановления также вовлечена промышленность Беларуси.

Кроме того, подчеркивает Селезнев, россияне используют доставшиеся в наследство от СССР остатки вооружений и техники. К примеру, танки Т-54 и Т-55, которые были разработаны еще 70 лет назад. Но даже такая техника, несмотря на устаревшие, остается опасной, поскольку способна наносить разрушения и потери. Потому недооценивать ее не стоит, отметил эксперт.

Кроме того, он добавил, что Россия также получает военную технику из Ирана и Северной Кореи.

“Да, в последнее время из Ирана гораздо меньше поступлений, чем необходимо России, из-за происходящих сейчас на Ближнем Востоке событий. Поэтому россияне выискивают любые форматы и возможности получения техники, чтобы насыщать свои боевые порядки. Российские эмиссары буквально по всему миру ищут силы, средства и ресурсы, чтобы усиливать свое давление на поле боя", – отметил Селезнев.

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