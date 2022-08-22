Союзник Кремля агитирует за аннексию территорий Украины (ФОТО)

В центре столицы Армении, в том числе, на административных зданиях, расклеены крупноформатные пропагандистские материалы в поддержку аннексии оккупированных РФ украинских территорий. В них декларируется: "Херсон – это Россия!", "Мариуполь – это Россия!", "Запорожье – это Россия!", "Крым – это Россия!", "Луганск – это Россия!", "Донецк – это Россия! ". Об этом сообщает 5 канал.

В Армении агитируют за аннексию территорий Украины (фото из открытых источников)

Авторы агиток, оформленных в имперском стиле Кремля, также присвоили Путину суверенные территории Молдовы (Приднестровье), Грузии (Южная Осетия) и земли Северного Казахстана. Все эти районы заселены нацменьшинствами, которые Москва использует или стремится использовать в качестве собственной "пятой колонны".

Массовое распространение этих агиток именно в столице Армении – не случайно. В феврале-июне в этой южно-кавказской Республике и в близлежащем к ней армянском анклаве Карабахе прошли 14 общественных акций в поддержку агрессии РФ против Украины. 11 из них прошли в Ереване. Силы правопорядка этому никак не мешали.

Но как только проукраинские активисты пытались провести соответствующую акцию, сразу появлялась прокремлевская массовка и вмешивалась полиция. Так произошло, например, 21 мая, когда была предпринята попытка организовать пикет у посольства РФ в Ереване в поддержку защитников "Азовстали". На место оперативно прибыли полицейские и десятки активистов движения "Азатагрум", приветствовавших российскую оккупацию Мариуполя. Стражи правопорядка больше "сдерживали" именно участников проукраинского пикета. Причем во всех случаях полиция никак не реагировала на лозунги и символику прокремлевских активистов.

На этом фоне особенно поражают преследования ереванской полицией граждан РФ, выступающих против путинской диктатуры. Широкий резонанс получило сообщение в Твиттере российской стендап-комедиантки Татьяны Щукиной, которая обвинила 16 июня власти Армении в задержании ее друзей "по приказу России".

Для полноты картины: с начала агрессии РФ против Украины представители высшего руководства Армении, оппозиции, экспертного сообщества и творческой интеллигенции сделали более 100 заявлений о "стратегическом Союзе" и "стратегическом взаимодействии" с Россией.

12 июня президент Армении Ваган Хачатурян в обращении к кремлевскому диктатору отмечал: "Армяно-российское стратегическое партнерство является реальным примером сохранения и укрепления".

На таком фоне неудивительно, что на административных зданиях в Ереване беспрепятственно расклеиваются пропагандистские материалы для поддержки аннексии оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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