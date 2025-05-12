«Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии» во главе с Артемом Колюбаевым организовал встречу военных с детьми в Национальной библиотеке Украины



















В Национальной библиотеке Украины для детей состоялось культурно-патриотическое мероприятие в рамках сторителинг-клуба "Камуфляж. Истории непокоренных". На этот раз его героями стали воины 1020 г. зенитного ракетно-артиллерийского полка. Мероприятие организовано при поддержке Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии, возглавляемого меценатом, волонтером и общественным деятелем Артемом Колюбаевым.

Встреча военных с детьми в Национальной библиотеке Украины (фото из открытых источников)

Алла Гордиенко, генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей:

"Национальная библиотека Украины для детей. Библиотека – территория детства, потому что мы работаем с детьми для детей и для нашего будущего. Работаем через слово, через эмоцию и причастность к нашей сегодняшней ситуации. В стране идет война и злость. И дети тоже не в стороне, они в этом процессе. Мы всегда говорим о том, что детство бывает только один раз в жизни и его нельзя отложить на потом или перенести на другой период. У нас в библиотеке уже почти два года работает такой проект, как Камуфляж. Мы знакомим детей с героями фронта, Вооруженными силами Украины, с волонтерским движением, которое очень помогает нашим Вооруженным силам. Мы работаем с энергетикой. Это и медицинские, и парамедики, это наши военные, уже вернувшиеся с фронта, находятся в госпиталях или идут на реабилитацию."

Встреча была теплой, живой и наполненной подлинным содержанием. Бойцы ПВО спели детям, поделились историями своей службы, рассказали об обороне неба и буднях на боевом дежурстве.

Николай Чиханцов, волонтер ОО "Союз теле- и киноиндустрии":

"Общественное объединение Союз вместе с 1000 артиллерийским зенитным полком, защищающим нашу страну против враждебных целей, имеет сотрудничество и несколько проектов. В рамках этих проектов мы собираем средства на телевизионные прицельные комплексы, а также сотрудничаем для популяризации образа военного среди гражданского населения, в том числе среди детей. Также у нашего Союза есть партнеры, и мы очень гордимся такой дружбой, Детскую национальную библиотеку Украины. И сегодня как раз таки проходит мероприятие, где военные вместе с детьми общаются, знакомятся, рассказывают о своей работе. Таким образом, идет популяризация образа военного среди гражданского населения."

Также во время мероприятия был представлен проект "Глаз ПВО" — совместная инициатива ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии" и 1020 ЗРП. Цель проекта — собрать средства на современные тепловизионные комплексы, которые помогут подразделению эффективнее выявлять и уничтожать вражеские беспилотники еще до подлета к объектам.

Юрий Андрусенко, начальник группы коммуникации 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка:

"Это был очень теплый, активный обмен информацией. Я считаю, что это полезные знания. Нужно понимать те условия, в которых мы сегодня находимся, чтобы быть готовыми, когда ты готов и защищен. Нам приятно, что молодежи интересно, что было живое общение. Были вопросы. Дети хотят знать, понимать те условия, в которых мы находимся. И это очень классно. Нам бы хотелось, безусловно, продолжать эту работу."

Максим Погребняк, школьник:

"Это мероприятие очень замечательное, информативное. Ребята — настоящие художники, защищающие наше спокойствие и вообще нас, нашу страну. Это великое дело. Все должны ими гордиться.

Такие слова, сказанные подростком, лучше свидетельствуют о главном — эта встреча не оставила равнодушным никого. Военные смогли передать детям то, что не всегда передают учебники: чувство реального лица войны и благодарность за покой над головой.

Артём Колюбаев, председатель ОО "Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии":

"Когда мы говорим о поддержке армии, это не только о дронах, технике или сборах. Это еще и о доверии, о контакте. Мы хотим, чтобы украинские дети не боялись слова военный, а видели в нем силу, мудрость и заботу. Именно поэтому мы поддержали это мероприятие. Ибо верим: воспитывая уважение к защитникам, мы укрепляем будущее страны".

Напомним, недавно Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии подписал меморандум о сотрудничестве с 1020 зенитным ракетно-артиллерийским полком. Документ предусматривает системное взаимодействие, в частности, в направлении обеспечения подразделения оборудованием и популяризации роли ПВО в обществе. К инициативе также присоединились благотворительный фонд Батальон Волонтер и ряд представителей украинской художественной среды.

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