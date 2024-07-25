Совсем скоро украинцы получат хорошие новости от партнеров: в ВР обнадежили прогнозом

Как сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе, в ближайшие дни украинцы получат хорошие новости от партнеров с точки зрения предоставления дополнительной военной помощи. По ее словам, в этом делегацию народных депутатов вчера заверили собеседники в Совете нацбезопасности и Госдепартаменте США.

Иванна Климпуш-Цинадзе

При этом политик добавила, что у нардепов были насыщенные встречи со старшим директором по вопросам Европы Совета нацбезопасности Майклом Карпентером и заместителем помощника госсекретаря Кристофером Смитом.

"Для нас было важно донести, насколько критически необходимо усилить украинский фронт предоставлением как можно большего количества оружия разного назначения как можно быстрее, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Также говорили об усилении способностей Украины производить собственное оружие. Наши визави серьезно сосредоточены на этих вопросах, но также, учитывая критичность ситуации, — помощь в энергетической сфере и в повестке дня реформ в Украине", — сообщила нардеп.

По ее словам, собеседники подчеркивали, насколько важен контроль за использованием средств, предоставленных партнерами, и борьба с коррупцией. В этом контексте они координируют свои усилия с европейскими странами и G7.

"Подчеркнула, что в такой критический момент для граждан Украины важно внедрять те реформы, которые сделают нас более устойчивыми. Такой подход полностью разделяют наши партнеры", – добавила народная избранница.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 21 августа. Такое решение парламента критикуют военные, подчеркивая, что во время войны депутаты должны работать более интенсивно и эффективно, ведь в Раде находятся крайне важные для армии законопроекты.



