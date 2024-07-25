Совсем скоро украинцы получат хорошие новости от партнеров: в ВР обнадежили прогнозом

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Ткачик Олеся
Как сообщила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе, в ближайшие дни украинцы получат хорошие новости от партнеров с точки зрения предоставления дополнительной военной помощи. По ее словам, в этом делегацию народных депутатов вчера заверили собеседники в Совете нацбезопасности и Госдепартаменте США.
Иванна Климпуш-Цинадзе
При этом политик добавила, что у нардепов были насыщенные встречи со старшим директором по вопросам Европы Совета нацбезопасности Майклом Карпентером и заместителем помощника госсекретаря Кристофером Смитом.
По ее словам, собеседники подчеркивали, насколько важен контроль за использованием средств, предоставленных партнерами, и борьба с коррупцией. В этом контексте они координируют свои усилия с европейскими странами и G7.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится 21 августа. Такое решение парламента критикуют военные, подчеркивая, что во время войны депутаты должны работать более интенсивно и эффективно, ведь в Раде находятся крайне важные для армии законопроекты.
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