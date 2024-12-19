Советник Офиса Президента не сдержался после заявлений партнеров: что раскритиковал Подоляк

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал идею снижения мобилизационного возраста до 18 лет "странной". Такое заявление он сделал, комментируя предложения некоторых международных партнеров, по его словам, настаивающих на этом шаге, чтобы привлечь больше людей к фронту.

Подоляк резко ответил на идею снижения мобилизационного возраста

"На полном серьезе выходят говорят: "Супер, мы нашли решение, классное решение. У вас нет оружия, давайте вы в окопы просто посадите людей, которым не 25, например, а 18", - отметил Подоляк в интервью Новости.LIVE.

По мнению Подоляка, такая инициатива выглядит не только нелогичной, но и безответственной. Ведь без достаточного количества оружия и военной подготовки отправлять молодежь на фронт это не решение, а серьезная проблема. Советник подчеркнул, что поддержка Украины должна включать реальную помощь, а не только подобные заявления.

"Немножко стыдно? За то, что на их глазах страна, являющаяся нарушителем международного права, продолжает активно убивать гражданское население, а ты, имея ресурсы, ты все еще ведешь дискуссию о том, нужно ли, чтобы страна, на которую напали, умела эффективно защищаться", — сказал он.

Читайте на портале "Комментарии" — В Украине учащаются случаи принудительной мобилизации работников, имеющих бронирование, а ТЦК игнорирует все имеющиеся документы. Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко, являющийся членом Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кроме того, "Комментарии" писали, что Украина получила от международных партнеров рекомендации по возможному снижению мобилизационного возраста. Однако президент Владимир Зеленский в разговоре с изданием Le Parisien подчеркнул, что ключевым фактором в современной войне является возраст мобилизованных, а технологический уровень вооруженных сил.