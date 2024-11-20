Советник Байдена: Украине не помогли ни танки "Абрамс", ни самолеты F-16

Проблемы ВСУ на фронте связаны не с нехваткой оружия или оборудования, а с дефицитом личного состава. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью PBS News.

Джейк Салливан. Фото: Associated Press

"Увидели ли мы значительное изменение на поле боя с того момента, как предоставили Украине танки? Есть ли такая разница с F-16? По нашему мнению, нет никакой системы оружия, которая имеет значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, с нашей точки зрения, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой", – ответил Салливан.

На вопрос о роли администрации Байдена в украинском кейсе Салливан ответил: "Украина была под угрозой исчезновения с карты. И благодаря храбрым украинцам, их изобретательности и мужеству, а также благодаря президенту Джо Байдену, объединившему страны мира, мы защитили Киев, мы защитили Украину. Украина продолжит быть успешной демократией, закрепленной в западных институциях в будущем".

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Стратегические бомбардировщики B-52 H Stratofortress провели тренировку на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в Объединенном авиационном командовании НАТО.

Учения поддержали итальянские и немецкие истребители.

"Союзники Германия, Италия и Соединенные Штаты объединились на полигоне для боевой стрельбы в Литве во время учений Vanguard Merlin – в рамках BTF 25-1. BTF 25-1 также предусматривает многонациональную интеграцию с Чехией, Литвой, Норвегией и Швецией, усиливая совместимость и оперативную готовность Североатлантического союза", – написали в ведомстве.