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Советница командующего Сухопутными войсками считает, что в Украине нужно разрешить мобилизацию женщин

Советник командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украине нужно двигаться по израильской модели и в дальнейшем разрешить мобилизацию женщин

сегодня, 17:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украине следует рассмотреть возможность внедрения политики призыва женщин к военной службе, подобно опыту Израиля. По словам советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой, это будет отвечать обязанности каждого гражданина защищать свою страну, в том числе и женщин. Такой шаг покажет готовность Украины к возможной военной угрозе, которая не исключена от северного соседа.

Советница командующего Сухопутными войсками считает, что в Украине нужно разрешить мобилизацию женщин

Оксана Григорьева

"Согласно Конституции, обязанностью каждого украинца является защита своей страны, поэтому совершенно правильно, что женщины тоже служат",
— отметила Григорьева .

По ее словам, необходимо учить и мужчин, и женщин, как защищаться от никуда не исчезнувшей агрессии России.

При этом советница сообщила, что многие женщины служат на фронте. При этом, по ее информации, только менее десятой части женщин, составляющих военный состав, занимаются прямыми боевыми действиями, а остальные занимаются медицинскими, разведывательными и административными обязанностями. Большинство женщин в армии являются добровольцами, поскольку для них не предусмотрен обязательный военный призыв, хотя имеющие медицинское образование должны зарегистрироваться в местном военкомате.

Как сообщал портал "Комментарии", в Центре противодействия распространению дезинформации подчеркнули , что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня. Там отметили, что информация о том, что якобы есть планы изменить законодательство в части мобилизации женщин, не соответствует действительности. В ЦПД подчеркнули, что нет необходимости в том, чтобы мобилизовать женщин на фронт. Впрочем, там добавили, если женщины хотят служить, то могут уйти на фронт добровольно.




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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/with-recruits-dwindling-ukraine-urged-to-mobilise-women-6bz929qvq
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