logo

BTC/USD

96687.92

ETH/USD

3658.05

LTC/USD

122.67

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сотрудники ТЦК начали вручать повестки женщинам: кого могут мобилизовать
commentss НОВОСТИ Все новости

Сотрудники ТЦК начали вручать повестки женщинам: кого могут мобилизовать

Нужна ли целевая мобилизация женщин: начальник Черкасского городского ТЦК Олег Тимошенко

сегодня, 16:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос мобилизации женщин в Украине пока возникает редко, однако есть категории военнообязанных женщин, которые наравне с мужчинами должны соблюдать законодательство о мобилизации. Или актуальна мобилизация женщин, рассказал начальник Черкасского городского ТЦК и СП Олег Тимошенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания 18000.

Сотрудники ТЦК начали вручать повестки женщинам: кого могут мобилизовать

Иллюстративное фото

Он рассказал, что, по крайней мере, в Черкассах, работники ТЦК выдают женщинам повестки.

“Да, вручаем и вручаем, но это повестки прежде всего, касающиеся взятия на военный учет. Если мы во время проверки предприятий видим, что там есть медицинский работник, мы распоряжаемся повестками, чтобы эти люди пришли к нам и стали на учет”, — отметил он.

Также объяснил, если раньше человека признавали ограниченно пригодным, согласно новому закону, все должны пройти пересмотр, чтобы получить статус – пригодный к частям обеспечения ТЦК и учебным центрам.

Такие повестки издаем. Это не массовое явление. Повестки специально, чтобы призвать военнообязанных женщин, не разглашают. Служба женщин предусмотрена с добровольного согласия”, — уточнил начальник городского ТЦК.

Также он поделился мнением о необходимости мобилизации женщин: “Думаю, нужно, чтобы было такое право. Как целевая мобилизация, чтобы мобилизовать всех женщин, думаю, такого точно не нужно”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Тимошенко объяснил, почему проверки проводятся на концертах и куда не пойдут работники терцентров.

На какие концерты планируют ходить работники ТЦК, читайте подробнее по ссылке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://18000.com.ua/strichka-novin/cherkaskij-tck-pro-povistki-poshtoyu-i-na-koncertax-mobilizaciyu-zhinok-cholovikiv-i-bronyuvannya/#ttsk-9
Теги:

Новости

Все новости