Сотрудники ТЦК начали вручать повестки женщинам: кого могут мобилизовать

Вопрос мобилизации женщин в Украине пока возникает редко, однако есть категории военнообязанных женщин, которые наравне с мужчинами должны соблюдать законодательство о мобилизации. Или актуальна мобилизация женщин, рассказал начальник Черкасского городского ТЦК и СП Олег Тимошенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания 18000.

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Он рассказал, что, по крайней мере, в Черкассах, работники ТЦК выдают женщинам повестки.

“Да, вручаем и вручаем, но это повестки прежде всего, касающиеся взятия на военный учет. Если мы во время проверки предприятий видим, что там есть медицинский работник, мы распоряжаемся повестками, чтобы эти люди пришли к нам и стали на учет”, — отметил он.

Также объяснил, если раньше человека признавали ограниченно пригодным, согласно новому закону, все должны пройти пересмотр, чтобы получить статус – пригодный к частям обеспечения ТЦК и учебным центрам.

Такие повестки издаем. Это не массовое явление. Повестки специально, чтобы призвать военнообязанных женщин, не разглашают. Служба женщин предусмотрена с добровольного согласия”, — уточнил начальник городского ТЦК.

Также он поделился мнением о необходимости мобилизации женщин: “Думаю, нужно, чтобы было такое право. Как целевая мобилизация, чтобы мобилизовать всех женщин, думаю, такого точно не нужно”.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Олег Тимошенко объяснил, почему проверки проводятся на концертах и куда не пойдут работники терцентров.

На какие концерты планируют ходить работники ТЦК, читайте подробнее по ссылке.