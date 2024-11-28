Сотни людей отказываются эвакуироваться из Курахово и Часов Яра, ожидая оккупации

В городе Часов Яр остаются 302 гражданских лица, в Курахово — 625 человек, которые отказались эвакуироваться. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, пишет Укринформ.

Иллюстративное фото

По информации местных органов власти, в Часовом Яре еще находятся 302 человека — это люди, отказавшиеся от эвакуации. По Курахово — в городе на сегодняшний день находится 625 человек, детей и пожилых людей нет, сказал Волошин.

Он отметил, что в городах была проведена принудительная эвакуация, однако некоторые люди отказались уезжать.

Как сообщалось, начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что ввезти гуманитарную помощь в города Мирноград, Часов Яр, Торецк и Курахово, где еще остаются местные жители, сейчас почти невозможно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Угледарские "ждуны" обнимали террориста Пушилина в одном из подвалов разрушенного дотла города

В оккупированный Угледар приехали первый заместитель руководителя администрации российского диктатора Сергей Кириенко и террорист – глава так называемой ДНР Денис Пушилин, информирует пропагандистское издание РИА-новости.

Оккупанты проехали по городу и убедились, что в Угледаре не осталось ни одного уцелевшего здания после их нашествия и "освобождения" города от всего живого. Впрочем, "живое" в Угледаре осталось. В одном из подвалов оккупанты встретились с местными жителями, ожидавшими оккупации и все еще сидящими там с начала октября, когда город перешел под контроль захватчиков.

"Мы так вас ждали, нас называли сепаратистами, ждунами, но мы верили, что вы нас освободите, и знали, что россия нас никогда не оставит", – с объятиями бросились местные на шеи террористам.