Сотни дронов и ракет продолжают лететь по Украине: кто поставляет миллионы микросхем в РФ

Белорусское предприятие "Интеграл" в марте 2022-го – июне 2024 года поставило в РФ более 6 миллионов микросхем на сумму более 130 млн долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Белорусский центр расследований.

Микросхемы. Фото: из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что общий объем поставок белорусских микросхем в Россию за это время составил чуть более 165 млн долларов. Таким образом, "Интеграл" обеспечил 80% поставок.

В 2023 году чистая прибыль предприятия выросла более чем в 11 раз по сравнению с 2022-м – почти до 50 млн долларов.

Аналитики выяснили, что крупнейшим российским покупателем микросхем "Интеграла" за этот период оказалась смоленская компания АО "Интеграл-Запад". Она приобрела продукцию на 31,3 млн долларов. Второй по объему закупок стала российская АО "Спец-Электронкомплект", которая приобрела у "Интеграла" микросхемы на сумму 30 млн долларов. Еще одним крупным покупателем является дочерняя компания белорусского "Интеграла" — СП АО "Интеграл СПб". Она закупила микросхемы на 16,8 млн долларов.

Как можно видеть по сюжетам белорусских и российских государственных телеканалов, на "Интеграле" активно используют западное оборудование.

На кадрах видны немецкие микроскопы Axiotron Carl Zeiss AG для контроля качества микросхем, швейцарские клапаны VAT Vakuumventile AG и британские вакуумные системы Edwards, которые необходимы для поддержания стерильности в производственных процессах.

Несмотря на санкции ЕС и США, направленные на ограничение поставок в Беларусь стратегически важных материалов и оборудования двойного назначения, "Интеграл" продолжает получать необходимые компоненты и сырье из западных стран.

Среди критически важных материалов для "Интеграла" называют высокочистую соляную кислоту, известную также как хлорид водорода.

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