Состоялся первый раунд переговоров о мире: какие требования выставят стороны

Переговоры по прекращению войны в Украине стартовали, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, в ближайшие три месяца станет понятно, насколько раунд переговоров, который провел американский президент Дональд Трамп, был успешным и результативным.

Переговоры о мире

При этом эксперт категорически не согласен с утверждением о том, если Трамп первым позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, то это значит, что глава РФ победил.

"Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным, как минимум, двухуровневый: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На низшем – жестко предупреждает об экономических ударах", — отметил политолог.

Кроме того, по убеждению политолога, по состоянию на сейчас все зависит исключительно от того, какие требования стороны переговоров объявят и выложат на стол.

"Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше или будет консенсус или нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе", – говорит Денисенко.

Он добавил, что в ближайшее время будет появляться очень много слухов, поэтому он призвал всех сохранять спокойствие и здравый смысл.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 12 февраля у американского президента было два телефонных разговора, сначала с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам разговоров, Трамп сначала заявил, что Украина не сможет вернуть территории, которые оккупировала Россия. Через некоторое время допустил, что некоторые территории Украина все же сможет вернуть. Кроме того, он добавил, что войну в Украине следует остановить.



