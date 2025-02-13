logo

BTC/USD

95990.84

ETH/USD

2647.08

LTC/USD

120.12

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Состоялся первый раунд переговоров о мире: какие требования выставят стороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Состоялся первый раунд переговоров о мире: какие требования выставят стороны

Только через три месяца станет ясно, был ли успешен первый раунд переговоров, организованных Трампом

сегодня, 09:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Переговоры по прекращению войны в Украине стартовали, отметил политолог Вадим Денисенко. По его словам, в ближайшие три месяца станет понятно, насколько раунд переговоров, который провел американский президент Дональд Трамп, был успешным и результативным.

Состоялся первый раунд переговоров о мире: какие требования выставят стороны

Переговоры о мире

При этом эксперт категорически не согласен с утверждением о том, если Трамп первым позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, то это значит, что глава РФ победил.

"Это идиотизм. Стиль переговоров Трампа с Путиным, как минимум, двухуровневый: на верхнем он тепло отзывается персонально о Путине. На низшем – жестко предупреждает об экономических ударах", — отметил политолог.

Кроме того, по убеждению политолога, по состоянию на сейчас все зависит исключительно от того, какие требования стороны переговоров объявят и выложат на стол.

"Сначала они будут жесткими, потом будут смягчаться. А дальше или будет консенсус или нет. Пока ответа на этот вопрос не существует в принципе", – говорит Денисенко.

Он добавил, что в ближайшее время будет появляться очень много слухов, поэтому он призвал всех сохранять спокойствие и здравый смысл.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 12 февраля у американского президента было два телефонных разговора, сначала с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Владимиром Зеленским. По результатам разговоров, Трамп сначала заявил, что Украина не сможет вернуть территории, которые оккупировала Россия. Через некоторое время допустил, что некоторые территории Украина все же сможет вернуть. Кроме того, он добавил, что войну в Украине следует остановить.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid032VgA3DB4ZLa7RQcr1FEvYHX7kS5AfP7YS4xscQBE3umweFFfJQgVsM5MYWQFxyDol
Теги:

Новости

Все новости