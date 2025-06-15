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Состоялся очередной этап репатриации: сколько еще тел погибших вернули в Украину

Украина вернула 1200 тел погибших в рамках нового этапа репатриации.

сегодня, 12:50
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Slava Kot

15 июня Украина провела очередной масштабный этап репатриации тел погибших, во время которого было возвращено 1200 тел. По данным России, они принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим, воевавшим и погибшим на войне.

Состоялся очередной этап репатриации: сколько еще тел погибших вернули в Украину

В Украину вернули 1200 тел погибших

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что возвращение тел погибших стало возможным благодаря слаженной работе целого ряда украинских государственных структур. В процесс были вовлечены представители Вооруженных Сил Украины, МВД, Службы безопасности Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести и другие подразделения сектора безопасности и обороны.

Особую благодарность украинские чиновники выразили Международному Комитету Красного Креста, традиционно играющему ключевую роль в осуществлении таких гуманитарных операций.

"Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, осуществляющего перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения", — отметили в сообщении штаба.

В ближайшее время правоохранители совместно с экспертами МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию тел. Это позволит подтвердить личности погибших и передать их тела семьям.

Состоялся очередной этап репатриации: сколько еще тел погибших вернули в Украину - фото 2

Украина вернула 1200 тел погибших

Это уже четвертый этап таких репатриационных мер по возвращению тел граждан Украины. Таким образом, в Украину удалось вернуть в общей сложности 4812 тел погибших. Этот гуманитарный процесс состоялся в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину вернули тела еще сотен погибших.

Также "Комментарии" писали, что в США посчитали потери Украины и России на войне.



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Источник: https://t.me/Koord_shtab/13139
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