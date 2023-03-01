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Состоялось крупнейшее танковое сражение в Украине: оно стало поражением для россиян

Украина победила в крупнейшем танковом сражении близ Угледара и уничтожила около 130 танков и БТРов.

сегодня, 18:36
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Автор:

Slava Kot

Украинские военные удачно уничтожают российских окупантов и их технику нанося значительные потери России в войне. Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times, Вооруженные силы Украины смогли нанести России поражение в крупнейшем танковом сражении за время войны.

Состоялось крупнейшее танковое сражение в Украине: оно стало поражением для россиян

Украинские танкисты. Фото из открытых источников

Война побудила извлечь российские танки со складов и пустить их на фронт, а Украина ждет, когда союзники отправят несколько партий танков для противостояния российским силам. Пока идет обучение украинских военных на западных танках, вблизи шахтерского городка Угледар ВСУ победило в трехнедельном танковом сражении.


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NY Times рассказывает, что обе страны бросили в этот район свои танки. Россия продвигалась по большим колоннам танков, а украинские силы маневрировали, вели огонь издалека или из специальных тайников уничтожали врага.

"Когда все закончилось, Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны", — сообщает NY Times, подразумевая движение россиян большими колоннами.

Украинские военные сообщили, что в крупнейшем танковом сражении за время войны Россия потеряла в бою по меньшей мере 130 танков и БТР.

"Мы изучали дороги, по которым они ездили, потом скрылись и ждали, чтобы стрелять с засады", — говорит сержант Книгницкий.

Другой украинский военный ответил, что Россия поступила не так.

"Что они сделали не так, это пришли в Украину. Мы уничтожили много российской техники", — говорит рядовой Гребенок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Путина начинает отвлекаться от России.

Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на сообщение Украины об атаках дронами по территории РФ.



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/03/01/world/europe/ukraine-russia-tanks.html
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