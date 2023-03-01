Состоялось крупнейшее танковое сражение в Украине: оно стало поражением для россиян

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Slava Kot
Украинские военные удачно уничтожают российских окупантов и их технику нанося значительные потери России в войне. Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times, Вооруженные силы Украины смогли нанести России поражение в крупнейшем танковом сражении за время войны.
Украинские танкисты. Фото из открытых источников
Война побудила извлечь российские танки со складов и пустить их на фронт, а Украина ждет, когда союзники отправят несколько партий танков для противостояния российским силам. Пока идет обучение украинских военных на западных танках, вблизи шахтерского городка Угледар ВСУ победило в трехнедельном танковом сражении.
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NY Times рассказывает, что обе страны бросили в этот район свои танки. Россия продвигалась по большим колоннам танков, а украинские силы маневрировали, вели огонь издалека или из специальных тайников уничтожали врага.
Украинские военные сообщили, что в крупнейшем танковом сражении за время войны Россия потеряла в бою по меньшей мере 130 танков и БТР.
Другой украинский военный ответил, что Россия поступила не так.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник Путина начинает отвлекаться от России.
Также "Комментарии" писали, что Кремль отреагировал на сообщение Украины об атаках дронами по территории РФ.
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