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Соседняя с Россией страна построит завод по производству дронов для Украины

В Финляндии совместно с украинскими компаниями построят завод по производству дронов

сегодня, 16:31
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Недилько Ксения

В финской оборонной компании Summa Defence заявили, что цель создания завода в Финляндии — быстрое увеличение производственных мощностей для беспилотников, используемых в боевых действиях в Украине, а также внедрение промышленного производства беспилотников в Финляндии и Европе.

Соседняя с Россией страна построит завод по производству дронов для Украины

Иллюстративное фото

"Спрос на беспилотные технологии и производственные мощности высок. Беспилотники будут поставляться не только в Украину, но и по всему Европейскому союзу и странам НАТО", – отметил гендиректор Summa Defence Юсси Холопайнен.

Summa Defence создаст дочернюю компанию Summa Drones Ltd. Затем Summa Drones создаст совместное предприятие в Финляндии со своими украинскими партнерами, причем Summa Drones будет иметь контрольный пакет акций. Украинские компании по производству беспилотников, участвующих в совместном предприятии, — это Kort, Elf Systems, Skyassist и MPS Development. Помимо производства воздушных беспилотников Summa Drones также будет производить наземные и морские беспилотники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Южная Корея отказала Украинской делегации по продаже вооружения

В ходе визита в Южную Корею украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просили продать Украине вооружение. В то же время правительство страны отказалось.

Об этом сообщает южнокорейский телеканал SBS. Делегация просила продать Украине вооружение, а не поставить его бесплатно.

Речь шла о зенитных ракетных комплексах Cheongung и других средствах противовоздушной обороны, в том числе радиолокационных системах и артиллерийских снарядах. Как сообщается, правительство Южной Кореи заявило, что экспортировать оружие в Украину сложно, поскольку это может привести к нарушению законов о внешней торговле, ограничивающих экспорт в зоны боевых действий.



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