Сорвали мобилизацию с ТЦК: в Ровно толпа заблокировала авто с военнообязанным

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Ткачова Марія
Вечером 4 августа на объездной дороге Ровно произошел инцидент с блокировкой автомобиля Кременецкого территориального центра комплектования, который перевозил военнообязанный центр подготовки.
Толпа сорвала мобилизацию с ТЦК
Около 19:00 две гражданские машины специально прижали авто военных к обочине и заставили остановиться. Один из автомобилей нарушителей вызвал ДТП. В салоне находились водитель, старший машины и военнообязанный.
По данным военных, шесть человек вели себя агрессивно, требовали отдать им военнообязанного, и пытались проникнуть в автомобиль. Экипаж вызвал полицию и заблокировался внутри транспорта, ожидая помощи.
На место происшествия прибыли сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка. Пострадавшие — военные и военнообязанные — доставлены в медучреждение.
Правоохранители уже устанавливают личности нападающих и готовят правовую квалификацию их действий. Напомним, по статье 114-1 УКУ – "Препятствование деятельности ВСУ" – предусмотрено наказание до 8 лет заключения, а в случае тяжких последствий – до 15 лет.