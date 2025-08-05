Сорвали мобилизацию с ТЦК: в Ровно толпа заблокировала авто с военнообязанным

Вечером 4 августа на объездной дороге Ровно произошел инцидент с блокировкой автомобиля Кременецкого территориального центра комплектования, который перевозил военнообязанный центр подготовки.

Толпа сорвала мобилизацию с ТЦК

Около 19:00 две гражданские машины специально прижали авто военных к обочине и заставили остановиться. Один из автомобилей нарушителей вызвал ДТП. В салоне находились водитель, старший машины и военнообязанный.

По данным военных, шесть человек вели себя агрессивно, требовали отдать им военнообязанного, и пытались проникнуть в автомобиль. Экипаж вызвал полицию и заблокировался внутри транспорта, ожидая помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники Нацполиции и Военной службы правопорядка. Пострадавшие — военные и военнообязанные — доставлены в медучреждение.

Правоохранители уже устанавливают личности нападающих и готовят правовую квалификацию их действий. Напомним, по статье 114-1 УКУ – "Препятствование деятельности ВСУ" – предусмотрено наказание до 8 лет заключения, а в случае тяжких последствий – до 15 лет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что За последние два месяца благотворительный фонд "Возвращайся живым" передал украинской армии дроны, предназначенные для перехвата вражеских БПЛА. Эти устройства гораздо дешевле зенитных ракет, но при этом эффективны: только за две последние волны боевых действий они ликвидировали около 1 500 российских дронов. В общей сложности с начала года сбито более 3 000 БПЛА врага.

Аналитики оценивают суммарную стоимость сбитых беспилотников в $195 миллионов, что более чем в десять раз превышает затраты на реализацию проекта. Это говорит о значительной экономической эффективности и жизнеспособности новой системы обороны.

