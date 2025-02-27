Соратник Залужного объяснил, почему на военных хотят "повесить" сдачу юга

Экссоветник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров заявил, что в уголовном производстве, касающемся оккупации юга Украины, ответственность пытаются возложить исключительно на генералов Вооруженных сил, в то время как политическое руководство страны не вовлекается в судебный процесс. Он выразил убеждение, что справедливое рассмотрение дела отсутствует, а военных делают виновными в сложившейся ситуации. Об этом Назаров рассказал в интервью Телеграфу.

Виктор Назаров (фото из открытых источников)

По его словам, дело не выглядит попыткой объективно разобраться в фактических обстоятельствах. Он отметил, что имел доступ к определенным документам во время работы советником, а затем главным консультантом главнокомандующего, и поэтому имеет основания делать такие выводы.

"Я не знаю, что у них на уме. В должности сначала советника, затем главного консультанта главнокомандующего я был причастен к некоторым документам по этому делу. На мой взгляд, там идет просто "натягивание совы на глобус". Как профессионал я не мог молчать", – отметил генерал-майор ВСУ.

Он пояснил, что выполнял свои функциональные обязанности, в том числе по правовому обеспечению и защите военнослужащих от незаконного уголовного преследования. По его словам, нынешняя ситуация попытка сделать виновными исключительно военных.

В том числе это касается правового обеспечения, защиты военнослужащих от незаконного уголовного преследования. На мой взгляд, имеет место абсолютный перегиб в сторону ответственности только военных. Это выглядит, как попытка сделать военных козлами-отпущениями ", — сказал Назаров.

Также он подчеркнул, что оборона страны во время войны с таким мощным врагом как Россия не может ограничиваться только военными действиями. По его словам, должны комплексно применяться все другие меры – политические, дипломатические, экономические, информационные, социальные, правовые.

Он подчеркнул, что в документах, с которыми он ознакомился, речь не идет о справедливости.

" Это не выглядит даже как попытка объективно разобраться в фактических обстоятельствах произошедшего. В военном деле может произойти все, что угодно: ты можешь все по документам вроде бы качественно спланировать, а получишь не тот результат, который хотел. Ибо враг смог перехитрить, превзойти в чем-то ", – подытожил Назаров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный назвал свою ошибку во время вторжения РФ . 19 февраля бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал важное заявление о тактике ведения войны российскими оккупантами. Он признал, что предварительные оценки влияния значительных потерь на решение российского командования оказались ошибочными.

"Я был абсолютно уверен, что эти потери заставят отказаться Россию от дальнейших действий. Но это была совершенно моя ошибка", — отметил он.