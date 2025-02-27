Соратник Залужного объяснил, почему на военных хотят "повесить" сдачу юга

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Лиля Воробьева
Экссоветник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров заявил, что в уголовном производстве, касающемся оккупации юга Украины, ответственность пытаются возложить исключительно на генералов Вооруженных сил, в то время как политическое руководство страны не вовлекается в судебный процесс. Он выразил убеждение, что справедливое рассмотрение дела отсутствует, а военных делают виновными в сложившейся ситуации. Об этом Назаров рассказал в интервью Телеграфу.
Виктор Назаров (фото из открытых источников)
По его словам, дело не выглядит попыткой объективно разобраться в фактических обстоятельствах. Он отметил, что имел доступ к определенным документам во время работы советником, а затем главным консультантом главнокомандующего, и поэтому имеет основания делать такие выводы.
Он пояснил, что выполнял свои функциональные обязанности, в том числе по правовому обеспечению и защите военнослужащих от незаконного уголовного преследования. По его словам, нынешняя ситуация попытка сделать виновными исключительно военных.
Также он подчеркнул, что оборона страны во время войны с таким мощным врагом как Россия не может ограничиваться только военными действиями. По его словам, должны комплексно применяться все другие меры – политические, дипломатические, экономические, информационные, социальные, правовые.
Он подчеркнул, что в документах, с которыми он ознакомился, речь не идет о справедливости.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Залужный назвал свою ошибку во время вторжения РФ . 19 февраля бывший Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал важное заявление о тактике ведения войны российскими оккупантами. Он признал, что предварительные оценки влияния значительных потерь на решение российского командования оказались ошибочными.
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