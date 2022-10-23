Сообщили о небоевых потерях российской авиации за время войны в Украине

23 октября на двухэтажное здание в российском Иркутске упал самолет Су-30. Стало известно, что это уже одиннадцатая авиакатастрофа, ставшая небоевой потерей авиации РФ с 24 февраля. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на СтратКом .

Самолет упал в русском Ейске (фото из открытых источников)

В сообщении опубликован полный список российских потерь. В частности, катастрофа 24 февраля Ан-26 под Воронежем, экипаж погиб, 8 апреля МиГ-31 в Ленинградской области, экипаж катапультировался, 17 июня Су-25 в Белгородской области, Летчик успел катапультироваться, 21 июня Су-25 в Ростовской области, пилот погиб , 24 июня Ил-76 в Рязани, погибли четыре человека, 11 сентября Су-34 в Крыму, пилоты успели катапультироваться. 1 октября самолет на аэродроме "Бельбек" в Крыму летчик катапультировался. 9 октября Су-34 в Ростовской области пилоты катапультировались. 9 октября Су-25 в Ростовской области пилот погиб.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Иркутске на жилой дом упал российский истребитель Су. По предварительным данным, в Иркутске на жилой двухэтажный дом упал российский истребитель СУ. Такое сообщение обнародовал губернатор Иркутской области России Игорь Кобзев. По информации, предоставленной губернатором, известно, что дом находился на улице Пржевальского. Истребитель имел категорию СУ-30. В настоящее время военные и пожарные подразделения выехали на место падения. Российские власти сообщили о смерти обоих пилотов, жертвы среди мирного населения отсутствуют. По информации украинского корреспондента Андрея Цаплиенко и жителей Иркутска, два самолета СУ-30 принимали участие в полетах над городом. Один из истребителей успешно сел на базе, в то время как другой продолжал полет, а экипаж в течение 20 минут не отвечал на сообщение.