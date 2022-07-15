Сообщают о взрывах в Николаеве: подробности

С утра в Николаеве слышали мощные взрывы. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. По его словам, уже слышно более 10 взрывов.



"Прошу всех оставаться в укрытиях. Рашисты снова попали в ряд гражданских объектов в Николаеве. На местах уже работают спасатели и аварийные бригады. Прошу не публиковать фото и видео с мест обстрелов до появления официальной информации. Более 10 мощных взрывов прогремело только в Николаеве ! Не выходите из домов и укрытий!", — написал он.



Фото иллюстративное

В твиттер губернато Виталий Ким отметил, что "российские террористы атаковали 2 крупнейших университета Николаева".

"По меньшей мере 10 ракет. Теперь они атакуют наше образование. Я прошу университеты всех демократических стран утверждать, что россия является тем, кем она на самом деле является террористом", — написал Ким.

Городской голова отметил, что в настоящее время известно о двух лицах, получивших ранения и подтвердив, что российские оккупанты попали в учебные заведения в Николаеве. Обстрел произошел около 7:50, подчеркнул мэр, добавив, что именно в это на улицах много прохожих и россияне это знают, поэтому они настоящие террористы. На местах ушибов уже работают спасатели и аварийные бригады.



Как писал портал, в ООН отреагировали на ракетный удар по Виннице.

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