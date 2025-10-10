logo

BTC/USD

121606

ETH/USD

4368.59

USD/UAH

41.51

EUR/UAH

48.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Соловьев забился в истерике из-за "Томагавки": озвучена порция циничных угроз
commentss НОВОСТИ Все новости

Соловьев забился в истерике из-за "Томагавки": озвучена порция циничных угроз

Пропагандист заявил, что передача Украине таких ракет, по его мнению, может стать более угрожающим событием, чем даже Карибский кризис.

10 октября 2025, 09:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

После сообщений о возможной передаче США крылатых ракет Tomahawk Украине российская пропаганда снова прибегла к ядерному шантажу. Пропагандист Владимир Соловьев в очередном эфире пригрозил Западу и миру глобальной катастрофой.

Соловьев забился в истерике из-за "Томагавки": озвучена порция циничных угроз

Фото: 24 Канал

По его словам, если Украина получит такие ракеты, это может стать событием, которое "хуже Карибского кризиса". Свои угрозы он озвучил эмоционально, в очередной раз намекая на ядерный сценарий в ответ на западную военную помощь:

"Бывшие послы говорят: какая нам разница, что думает Путин или Лавров... Будем продавать, кому хотим. Но если начнут так действовать все, то через сколько дней человечество исчезнет? Они должны понимать, что передача "Томагавков" — это конец человечеству", — заявил Соловьев.

Эти заявления не выглядят спонтанными. Как отмечают эксперты, подобные выступления являются отражением настроений российского руководства, которое все больше нервничает из-за роста военных возможностей ВСУ. В Кремле отлично понимают, что появление Tomahawk в Украине существенно изменяет баланс сил и ставит под угрозу эффективность российских наступлений.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность передать Киеву современные ракеты, если Россия не прекратит агрессию. Такая перспектива только усугубляет панику в Москве.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 10 октября Киевскую область подверглась массированной воздушной атаке. По словам начальника областной военной администрации Николая Калашника, российские войска применили ракеты разных типов и ударные дроны, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости