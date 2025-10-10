Соловьев забился в истерике из-за "Томагавки": озвучена порция циничных угроз

После сообщений о возможной передаче США крылатых ракет Tomahawk Украине российская пропаганда снова прибегла к ядерному шантажу. Пропагандист Владимир Соловьев в очередном эфире пригрозил Западу и миру глобальной катастрофой.

По его словам, если Украина получит такие ракеты, это может стать событием, которое "хуже Карибского кризиса". Свои угрозы он озвучил эмоционально, в очередной раз намекая на ядерный сценарий в ответ на западную военную помощь:

"Бывшие послы говорят: какая нам разница, что думает Путин или Лавров... Будем продавать, кому хотим. Но если начнут так действовать все, то через сколько дней человечество исчезнет? Они должны понимать, что передача "Томагавков" — это конец человечеству", — заявил Соловьев.

Эти заявления не выглядят спонтанными. Как отмечают эксперты, подобные выступления являются отражением настроений российского руководства, которое все больше нервничает из-за роста военных возможностей ВСУ. В Кремле отлично понимают, что появление Tomahawk в Украине существенно изменяет баланс сил и ставит под угрозу эффективность российских наступлений.

Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность передать Киеву современные ракеты, если Россия не прекратит агрессию. Такая перспектива только усугубляет панику в Москве.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 10 октября Киевскую область подверглась массированной воздушной атаке. По словам начальника областной военной администрации Николая Калашника, российские войска применили ракеты разных типов и ударные дроны, целенаправленно атаковав объекты энергетической инфраструктуры.