Солдаты все чаще попадают в окружение: кто должен понести наказание

Военные командиры должны понести ответственность за то, что украинские солдаты попадают в оцепление, где их расстреливает враг, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

В ВСУ отреагировали на случаи расстрелов пленных. Фото из открытых источников

"Сетью ходят видео с очередным расстрелом наших военнопленных. И у меня вопрос: а кто-то из батькив-командиров понес наказание за то, что эти ребята вовремя не отошли? Было ли хотя бы служебное расследование, кто виноват в произошедшем? Не является ли причиной таких ситуаций отсутствие взаимодействия между приданными, добавленными и переданными подразделениями", — подчеркнул Николай Мельник.

Он отметил, что солдат — это последний неоспоримый ресурс, который есть у государства.

"Все держится на этом ресурсе. И в целях его сохранения мы должны анализировать и исправлять ошибки. Если мы этого не делаем, то превращаем казацкий строй в оловянных солдатиков. Такая трансформация точно не в интересах Украины", – резюмировал офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция не испугалась новой ядерной доктрины РФ, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро. "Ядерные угрозы Путина — это лишь риторика. Мы не позволим себя запугать этими угрозами", — прокомментировал Жан-Ноэль Барро. По словам французского министра, Путин использует ядерный шантаж последние 2,5 года, чтобы обеспокоить страны НАТО. Он заявил, что смена ядерной доктрины РФ не стала сюрпризом для Франции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что армия России активизировалась восточнее Великой Новоселки на юге Донецкой области. Как сообщает паблик DeepState, 20 ноября российские захватчики совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от Великой Новоселки. По данным паблика, основные усилия армия РФ направляет на Раздольное, где 20 ноября при поддержке 5 единиц техники было заброшено десант численностью свыше взвода, и к западу от Новодонецкого, где российская армия провела механизированные атаки.