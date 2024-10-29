Солдаты КНДР уже в Украине: что известно

Небольшая группа северокорейских военнослужащих уже находится на территории Украины.

Военные из КНДР прибыли в Украину. Фото из отрытых источников

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух западных разведчиков.

Источники издания среди западных официальных лиц ожидают, что количество северокорейских солдат в Украине будет расти по мере того, как военные КНДР будут завершать подготовку на востоке России и продвигаться к линии фронта.

В то же время, пишет CNN, один из американских чиновников отметил, что США пока не могут официально подтвердить сообщение о том, что войска из Северной Кореи уже находятся на территории Украины.

Ранее западные медиа сообщили, что ВСУ уже нанесли первый удар по северокорейским войскам в Курской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики усилили наступление и быстро продвигаются на Кураховском направлении, рассказал военнослужащий с позывным "Мучной". "Враг начал стремительно двигаться в направлении Ясной Поляны и Трудового. Противник атакует и выходит на окраины Ясной Поляны и медленно движется к Трудовому. Таким образом, россияне пытаются перерезать коммуникации Курахового южнее реки Волча", — заявил "Мучной".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики оккупировали город Селидово и продолжают продвигаться на Донетчине из-за отсутствия системной работы над ошибками, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, причины отступления украинской армии те же, что и были раньше. "Никакой работы над ошибками не прослеживается", — отметил он.