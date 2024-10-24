Солдаты КНДР уже прибыли в зону боевых действий: где разведка обнаружила военных

Северокорейские войска уже прибыли в зону боевых действий. Появление военных КНДР было зафиксировано 23 октября 2024 года в Курской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО Украины.



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На Курщину отправили первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах.

“Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР происходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора – “барановский” (уссурийск), “донгуз” (улан-удэ), “екатеринославский” (екатеринславка), 248-й (князе-волконское) и 249-й (сергеевка)”, — сообщили в ГУР.

По данным разведки, на слаживание военных из Северной Кореи, которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.

"По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них — 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала", — сообщили в разведке.

Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Кремль назначил замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

“Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 гр мыла. В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом”, — подчеркнули в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планирует привлечь военные формирования из Северной Кореи в Курской области.



