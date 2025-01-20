Солдаты КНДР удивлены условиям украинского плена: они вышли из машины времени

Северокорейские военные, отправившиеся в Курскую область на войну против Украины и попавшие в плен, очень удивлены условиями, которые предоставляет украинская сторона. Солдат КНДР удивляет даже наличие туалетов и теплой воды.

Северокорейский военный в украинском плену. Фото из открытых источников

Как сообщает The Times, пленные в Украине северокорейские военные очень удивлены условиями, в которых их поместили. Допросы захваченных украинской армией северокорейских солдат свидетельствуют, что военные даже не знали, в какой они стране.

В первую очередь, солдаты КНДР "удивлены туалетами в зданиях" и тем, что они имеют доступ к проточной воде. Как объясняет британский журналист Дэниел Тудор, это как будто кто-то из викторианской Англии перенесся в современную Англию. Основные аспекты схожи, но технологические отличия огромны: "они вышли из машины времени".

Журналисты также указывают, что северокорейские солдаты могут не отдавать себе отчет, что как военнопленные они имеют определенные права и им не угрожают пытки или смерть за неправильный ответ.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять пленных северокорейских военных на украинских военных, находящихся в российском плену.

"Это была непростая задача: российские войска и другие военнослужащие Северной Кореи обычно казнят своих раненых, чтобы стереть какие-либо доказательства участия Северной Кореи в войне против Украины", — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский также опубликовал фотографии пленных военнослужащих из Северной Кореи и условия их содержания. На фотографиях видно, как они спят на двухъярусных кроватях под одеялами. Также у них у кроватей есть питьевая вода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный описал солдат КНДР в Курской области и объяснил, почему это не "пушечное мясо".

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на солдат из Северной Кореи в украинском плену.