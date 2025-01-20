Солдаты КНДР казнили украинских военных, которые хотели сдаться в плен – WSJ

Военнослужащие Северной Кореи на Курщине убивали украинских защитников, которые хотели сдаться в плен. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Корейское отделение Фонда прав человека помогало украинским спецслужбам анализировать документы, изъятые у северокорейских военных. Так, согласно найденным данным, северокорейцы видели гибель своих товарищей и поэтому прибегали к казням украинцев.

"Наши бойцы, видевшие, как погибают другие товарищи, безжалостно убивали тех, кто пытался сдаться", – говорилось в записке.

Также издание рассказывает, как бойцы ССО брали в плен северокорейца в Курской области.

The Wall Street Journal рассказал, как спецназ нашел северокорейца раненым в лесу. Когда тот увидел украинских военных, он начал махать ручной гранатой. Командир подразделения попытался успокоить его, сказав несколько фраз на корейском, специально изученных для такого случая.

Перед этим бойцы ССО несколько дней изучали передвижение около восьми северокорейцев, находящихся в лесу, чтобы захватить пленника. Украинский спецназ пробрался через минное поле и устроили засаду на военных КНДР. Когда они вступили в бой, они быстро отступили, оставив своего раненого. В конце концов, его удалось уговорить покинуть гранату.

"Мы обращались с ним как с ребенком. Мы не хотели, чтобы он навредил себе", — сказал командир отряда с позывным "Грин".

После этого россияне начали обстреливать участок, на котором находились бойцы ССО. По словам "Грина", россияне "использовали все имеющиеся у них на тот момент ресурсы, чтобы просто избавиться и от корейцев, и от нас".

По словам южнокорейских чиновников, украинские бойцы рискуют, захватывая северокорейцев на поле боя: северокорейские военные предпочли смерть плену. Они взрывают себя гранатой или режут вены, а русские и северокорейские войска делают все возможное, чтобы скрыть и уничтожить раненых военных КНДР. Были случаи, когда северокорейцы убивали своих товарищей, пытавшихся сдаться в плен.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты продвигаются на Курщине.