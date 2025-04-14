Согласятся ли США продать Украине 10 систем Patriot: стало известно о важном нюансе

Соединенные Штаты представляют экономический интерес в реализации Украины зенитно-ракетных комплексов Patriot, считает военный аналитик Александр Мусиенко. Во время эфира на "24 канале" эксперт подчеркнул: инициатива президента Зеленского по приобретению систем ПВО вместо просьбы о бесплатной передаче вооружений является взвешенным и прагматичным шагом.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

"Это проявление адекватного понимания текущей политической ситуации, в том числе позиции администрации Трампа. Украина не просит подарков — мы готовы платить за оборонные технологии", — сказал Мусиенко/

По его мнению, именно финансовые стимулы могут быть наиболее убедительны для американского правительства, ведь оборонная отрасль США заинтересована в новых контрактах.

В то же время, как отмечает эксперт, пока непонятно, сколько времени может потребоваться на поставки систем и соответствующих ракет в Украину.

"Вопрос не только в деньгах — это еще и логистика и производственные мощности. Но Штаты планируют увеличить оборонный бюджет до триллиона долларов, поэтому промышленность уже готовится к наращиванию выпуска вооружений, в том числе систем Patriot", — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов приобрести 10 батарей Patriot на сумму около 15 миллиардов долларов, при этом напомнив, что ранее обещанные системы ПВО Вашингтон так и не передал.

Для сравнения, министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что Германия уже передала Украине четыре комплекса Patriot, но пока не может предоставить больше.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-партнеры срочно предоставить нашему государству десять зенитных ракетных комплексов Patriot для защиты от растущих баллистических атак России.