Согласится ли Украина на ультиматум Путина: важное заявление Зеленского

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на ультиматумы Путина и стремится только к справедливому и всеобъемлющему миру. Об этом он сказал в обращении по случаю Дня Независимости, ответив, готов ли Киев принять условия Путина для завершения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
В обращении Зеленский подчеркнул, что Украина больше не будет ждать так называемых жестов доброй воли от России, а будет действовать решительно для защиты своего суверенитета.
Зеленский также напомнил, что после многочисленных атак на украинские мирные города, больницы и школы Украина отвечает ударами по военной инфраструктуре РФ. По словам президента, Киев неоднократно предлагал Москве прекращение огня и выражал стремление к продолжительному миру. По словам Зеленского, "поэтому мы не слишком верим российским голубям мира и будем полагаться на украинские "Фламинго"".
Президент подчеркнул, что Украина не позволит навязать себе унизительные договоренности, которые Россия называет "компромиссом", имея в виду ультимативные требования русского диктатора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готов к мирному соглашению с Украиной. На Западе названо ключевое условие.
Также "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости.