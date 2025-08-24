Согласится ли Украина на ультиматум Путина: важное заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на ультиматумы Путина и стремится только к справедливому и всеобъемлющему миру. Об этом он сказал в обращении по случаю Дня Независимости, ответив, готов ли Киев принять условия Путина для завершения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

В обращении Зеленский подчеркнул, что Украина больше не будет ждать так называемых жестов доброй воли от России, а будет действовать решительно для защиты своего суверенитета.

"Украина сильнее и себя уважает. И Украина не ждет жестов доброй воли, а имеет собственную волю, чтобы воплощать в жизнь то, что необходимо нам. И когда Россия хочет взять Сумщину – тогда появляются Вооруженные Силы на Курщине. Когда враг бьет по нашей энергетике, хочет оставить нас без света и тепла – тогда пылают его НПЗ", — сказал президент.

Зеленский также напомнил, что после многочисленных атак на украинские мирные города, больницы и школы Украина отвечает ударами по военной инфраструктуре РФ. По словам президента, Киев неоднократно предлагал Москве прекращение огня и выражал стремление к продолжительному миру. По словам Зеленского, "поэтому мы не слишком верим российским голубям мира и будем полагаться на украинские "Фламинго"".

Президент подчеркнул, что Украина не позволит навязать себе унизительные договоренности, которые Россия называет "компромиссом", имея в виду ультимативные требования русского диктатора.

"Украина никогда больше не будет принуждена к стыду, которое "русские" называют компромиссом. Нужен справедливый мир. И только украинцы будут решать свое будущее. Мир это знает, уважает и воспринимает Украину равной", — ответил Зеленский на ультиматум Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин готов к мирному соглашению с Украиной. На Западе названо ключевое условие.

Также "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости.