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Согласится ли Трамп продавать Украине оружие: озвучен неожиданный прогноз

США стремятся строить прагматические отношения с Украиной, параллельно разрабатывая новые инициативы в рамках соглашения по использованию недр

сегодня, 18:45
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп не возражает против продажи вооружения Украине, ведь выступает за прагматическое партнерство между государствами, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Согласится ли Трамп продавать Украине оружие: озвучен неожиданный прогноз

Фото: из открытых источников

По его словам, вероятное решение Трампа о предоставлении Украине оружия имеет вполне логичную подоплеку: это вопрос интересов лоббистов и главных доноров Республиканской партии, которые заинтересованы в экономической выгоде от сотрудничества с Киевом в сфере обороны.

Подоляк подчеркнул, что американское оружие доказало свою эффективность в войне против РФ, и это лишь усугубляет аргументы в пользу его дальнейшего снабжения.

Он также отметил, что сейчас идет техническое согласование логистики и каналов взаимодействия. Вашингтон стремится выстраивать прагматические, стратегически выгодные отношения с Украиной, в частности, через запуск новых проектов в рамках соглашения о сотрудничестве в области недр.

"Наличие стратегического партнерства и одновременно отказ от коммерчески выгодных продаж оружия — это противоречивое и нелогичное решение", — пояснил советник.

Подоляк также прокомментировал ранний отъезд Трампа с саммита G7, подчеркнув, что это никак не связано с нежеланием обсуждать оборонное сотрудничество с президентом Зеленским.

По словам советника, лидеры G7 пытаются убедить Трампа в необходимости более жесткой позиции по отношению к РФ и отказа от дипломатической игры с Кремлем. Несмотря на все, Украина, по оценке Подоляка, получит доступ к необходимому американскому вооружению, ведь Соединенные Штаты имеют его в избытке.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией о вопросах поставок вооружения не стоит волноваться. По словам Трампа, соглашение между обеими странами, скорее всего, будет заключено.



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