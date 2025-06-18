Согласится ли Трамп продавать Украине оружие: озвучен неожиданный прогноз

Президент США Дональд Трамп не возражает против продажи вооружения Украине, ведь выступает за прагматическое партнерство между государствами, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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По его словам, вероятное решение Трампа о предоставлении Украине оружия имеет вполне логичную подоплеку: это вопрос интересов лоббистов и главных доноров Республиканской партии, которые заинтересованы в экономической выгоде от сотрудничества с Киевом в сфере обороны.

Подоляк подчеркнул, что американское оружие доказало свою эффективность в войне против РФ, и это лишь усугубляет аргументы в пользу его дальнейшего снабжения.

Он также отметил, что сейчас идет техническое согласование логистики и каналов взаимодействия. Вашингтон стремится выстраивать прагматические, стратегически выгодные отношения с Украиной, в частности, через запуск новых проектов в рамках соглашения о сотрудничестве в области недр.

"Наличие стратегического партнерства и одновременно отказ от коммерчески выгодных продаж оружия — это противоречивое и нелогичное решение", — пояснил советник.

Подоляк также прокомментировал ранний отъезд Трампа с саммита G7, подчеркнув, что это никак не связано с нежеланием обсуждать оборонное сотрудничество с президентом Зеленским.

По словам советника, лидеры G7 пытаются убедить Трампа в необходимости более жесткой позиции по отношению к РФ и отказа от дипломатической игры с Кремлем. Несмотря на все, Украина, по оценке Подоляка, получит доступ к необходимому американскому вооружению, ведь Соединенные Штаты имеют его в избытке.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что в случае подписания мирного соглашения между Украиной и Россией о вопросах поставок вооружения не стоит волноваться. По словам Трампа, соглашение между обеими странами, скорее всего, будет заключено.