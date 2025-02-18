logo

BTC/USD

95700.34

ETH/USD

2692.53

LTC/USD

124.35

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Соглашении с США по "редкоземам" таки будет подписано: в Кабмине сделали интригующее заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Соглашении с США по "редкоземам" таки будет подписано: в Кабмине сделали интригующее заявление

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уточнила, что Украина пока "не находится в процессе переговоров о соглашении"

сегодня, 11:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина пока не находится в процессе с США по соглашению о редкоземельных металлах. Однако ожидается, что соглашение все же будет подписано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "The Guardian".

Соглашении с США по "редкоземам" таки будет подписано: в Кабмине сделали интригующее заявление

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Украина внимательно следит за развитием событий, которые касаются США.

"Мы внимательно следим за развитием событий со стороны США, но я уверена, что Европейский союз, хотя и... колеблется по многим вопросам, будет достаточно сильным, чтобы помочь Украине одержать победу", — сказала она.

Ольга Стефанишина также подчеркнула, что Украина "не находится в процессе переговоров о соглашении", признав при этом "процессы", инициированные новой администрацией США.

Вице-премьер заявила, что Украина "не отвергла" предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым, которое все еще обсуждается.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", — сказала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины. Вроде бы американцы стремились получить наши ископаемые без каких-либо гарантий для Украины. Об этом пишет Washington Post. Как сейчас может развиваться ситуация? Не окажется ли так, что США теперь могут отказаться от продления помощи Украине, ссылаясь на неуступчивую позицию Киева? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости