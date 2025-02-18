Соглашении с США по "редкоземам" таки будет подписано: в Кабмине сделали интригующее заявление

Украина пока не находится в процессе с США по соглашению о редкоземельных металлах. Однако ожидается, что соглашение все же будет подписано. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает "The Guardian".

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Украина внимательно следит за развитием событий, которые касаются США.

"Мы внимательно следим за развитием событий со стороны США, но я уверена, что Европейский союз, хотя и... колеблется по многим вопросам, будет достаточно сильным, чтобы помочь Украине одержать победу", — сказала она.

Ольга Стефанишина также подчеркнула, что Украина "не находится в процессе переговоров о соглашении", признав при этом "процессы", инициированные новой администрацией США.

Вице-премьер заявила, что Украина "не отвергла" предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым, которое все еще обсуждается.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", — сказала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о полезных ископаемых, поскольку оно не предусматривало никаких гарантий безопасности для Украины. Вроде бы американцы стремились получить наши ископаемые без каких-либо гарантий для Украины. Об этом пишет Washington Post. Как сейчас может развиваться ситуация? Не окажется ли так, что США теперь могут отказаться от продления помощи Украине, ссылаясь на неуступчивую позицию Киева? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



