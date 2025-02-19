Соглашение с США о "редкоземях" не включает никаких гарантий безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в соглашении между США и Украиной о редкоземельных металлах не было никакого упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Документ не был четким, и сейчас он находится на этапе доработки.

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Зеленский рассказал, что соглашение предусматривало, что Украине нужно было бы отдать 50% того, что было указано в документе, но уточнил, что Украина не боится этого условия. Он добавил, что документ еще не готов, и что он не входит в его полномочия подписывать такие соглашения без дополнительных обсуждений.

По словам президента, вопрос гарантий безопасности в соглашении не был прописан. Однако во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Мюнхене была достигнута договоренность, что этот вопрос должен быть рассмотрен и включен в документ. Зеленский отметил, что было предложение добавить в соглашение конкретные гарантии, однако никакие детали на этот счет пока не определены.

Он подчеркнул, что Украина стремится получить надежные гарантии безопасности и завершить войну в 2025 году. Однако США исключают идею членства Украины в НАТО как форму гарантий безопасности.

В соглашении также говорилось о партнерстве между Украиной и США относительно доступа к стратегическим материалам, в частности, редкоземельных металлов. Однако украинская сторона отказалась подписывать документ, поскольку его условия не были удовлетворительны.

"Комментарии" уже писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк жестко раскритиковал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры между Россией и США, назвав их платформой для новых российских "ультиматумов". ф