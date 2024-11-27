Соглашение о сдаче территории невозможно из-за Конституции – Кулеба о завершении войны

Во время предвыборной кампании Трамп пообещал покончить с войной в Украине и в характерной манере похвастался, что сможет сделать это за день. Но он был скромным по поводу деталей относительно того, как он заглушит оружие. В прошлом месяце Джей Д. Вэнс, избранный вице-президент, заявил, что любое соглашение, вероятно, будет предусматривать уступку территории Украины — иными словами, согласование с тем, что Россия должна сохранить все или часть тех 20 процентов страны, которые она сейчас занимает. Он также предусматривал некую демилитаризованную зону.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico сказал, что это не сработает, учитывая, что Путин не заинтересован в дипломатии, а пытается истощить Запад, веря, что он может получить все, что хочет. Бывший министр иностранных дел также не может понять, как президент Владимир Зеленский, его бывший босс, может подписать любой договор об аннексии Крыма или Донбасса на востоке Украины, несмотря на его заявление о поиске дипломатических решений.

Ранее в этом месяце Зеленский предположил, что война закончится быстрее благодаря Трампу. В интервью Суспильному он добавил: "Мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем". Верит ли украинский президент в возможное урегулирование путем переговоров, или просто пытается выглядеть конструктивным, чтобы успокоить Трампа, непонятно — согласно совету, который он получил, он не должен быть первым, кто говорит "нет" Трампу, и должен позволить россиянам показаться глупой стороной.

В любом случае, сказал Кулеба, невозможно вообразить, что Зеленский может подписать соглашение о сдаче территории. "Россияне держат Донбасс, держат Крым, никакого членства в НАТО. Может Зеленский подписать? Он не может из-за Конституции. А потому, что это будет политический конец Зеленского", – сказал Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

"Это будет политический конец Зеленского": содержащий мирный план Трампа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вряд ли сможет добиться завершения войны в Украине на выгодных для нашей страны условиях. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico .

По его словам, российский диктатор Владимир Путин не настроен заключать соглашение с Украиной. Он добавил, что Трамп рискует обрушить украинские линии фронта, если США перестанут давать оружие Киеву.

Кулеба считает, что союзники России действуют гораздо решительнее партнеров Украины. Он рассказал журналистам, что страны Запада часто были непоследовательными и ненадежными в плане поддержки. Кроме того, Путин не готов завершить войну на Украине, добавил Кулеба.

Дипломат уверен, что российский диктатор все еще желает уничтожить нашу страну.