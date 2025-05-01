Соглашение о недрах между Украиной и США: о чем она действительно свидетельствует и почему это тревожит Кремль

Недавнее подписание стратегического соглашения между Украиной и США о совместной разработке недр стало свидетельством того, что Украина все больше воспринимается в Вашингтоне как ответственный и предполагаемый партнер. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко в эфире телеканала "КИЕВ24".

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"Это соглашение демонстрирует, что мы — страна, с которой можно договариваться и реализовывать долгосрочные проекты. Она способна изменить восприятие Украины в американских политических кругах и усилить нашу позицию на международной арене", — отметил эксперт.

По словам Чаленко, задержка со стороны США в апреле дала Кремлю определенное тактическое преимущество.

"Если бы Вашингтон активнее действовал в прошлом месяце, ситуация на фронте могла бы развиваться по-другому. Путин считает, что может воспользоваться летом, чтобы укрепить свои позиции на поле боя", — подчеркнул он.

Политолог также обратил внимание на то, что одновременные заявления США и ЕС о возможном расширении санкционного давления на Россию — признак изменения риторики, которую важно зафиксировать. Но, по его мнению, этого мало, чтобы сдержать агрессора.

"Это открывает окно для Путина, которое он попытается использовать, чтобы сохранить лицо до 9 мая", — утверждает эксперт.

При этом Чаленко не исключает постепенной эволюции позиции США по поддержке Украины, однако считает, что радикальных изменений в ближайшее время ожидать не стоит.

Портал "Комментарии" писал, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев критически отреагировал на подписанное соглашение Украины и США относительно полезных ископаемых. По его словам, сейчас Украина будет платить за помощь США в войне против России.