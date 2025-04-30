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Соглашение о недрах из США: на Западе рассказали о ключевых требованиях к Киеву

США согласились учитывать как вклад в фонд исключительно ту военную помощь, которая будет оказана после подписания соглашения

30 апреля 2025, 15:20
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Клименко Елена

Украина заявила о готовности заключить стратегическое соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере природных ресурсов. По информации Bloomberg этот шаг может укрепить экономическое взаимодействие между странами и усилить поддержку Вашингтона для Киева.

Соглашение о недрах из США: на Западе рассказали о ключевых требованиях к Киеву

Фото: 24 Канал

Как сообщает источник агентства, стороны уже согласовали текст договоренности, а ее подписание ожидается 30 апреля. Для участия в церемонии в США отправляется первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Проект соглашения предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, координирующего реализацию проектов в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых, энергетика и новейшие технологии. Отдельно отмечается обязательство США учитывать только будущую военную помощь как вклад в этот фонд.

В документе также говорится, что американская сторона признает стремление Украины избежать противоречий между новым соглашением и его евроинтеграционными амбициями, что раньше было принципиальным вопросом для Киева.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль ранее сообщал, что США сняли требование учитывать в новом соглашении помощь, которая уже была оказана с начала полномасштабной войны.

Ожидаемое подписание документа происходит на фоне растущего недовольства президента США Дональда Трампа задержками в переговорах по прекращению продолжающихся уже четвертый год боевых действий. По словам представителей Белого дома, Трамп считает заключение соглашения по стратегическим минералам с Украиной практически гарантированным.

Как уже писали "Комментарии", Украина и США все еще должны решить вопрос перед подписанием важнейшего соглашения о полезных ископаемых. Ряд моментов остается неурегулированным. Об этом в интервью Reuters сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-30/ukraine-ready-to-sign-us-resources-deal-as-early-as-wednesday
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