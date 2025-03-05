Соглашение о ископаемых не поможет: когда Трамп позволит восстановить помощь Украине

Соединенные Штаты могут возобновить военную помощь Украине после подписания мирного соглашения, однако речь идет не о соглашении по поводу полезных ископаемых. Такое мнение в интервью YouTube-канала РБК-Украина рассказал Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" и глава благотворительного фонда "Новая дорога".

Военная помощь США Украине. Фото: 24 Канал

Он отметил, что Дональд Трамп ранее заявлял о намерении заставить обе стороны сесть за стол переговоров и считает, что для давления на Россию достаточно санкций, введенных Джозефом Байденом.

"Если бы эти санкции были введены в 2022 году, ситуация была бы совсем другой. Трамп понимает, что этого давления на Путина хватит, и экономика России действительно страдает", — отметил эксперт.

Клочок также отметил, что у России еще есть военный потенциал для поддержки наступательных операций в Украине, но с таким подходом к концу года она может развалиться, и Кремль этого очень боится.

"Трамп считает, что этого давления на Путина достаточно. Это также инструмент давления на Украину, о чем он обещал во время своей избирательной кампании. Поэтому его позиция осталась неизменной", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что он обсуждал этот вопрос с коллегами в рамках центра и отметил, что поставки оружия Украине будут возобновлены только после достижения мирного соглашения.

"Не соглашения по поводу полезных ископаемых. Я надеялся, что пост Зеленского сможет повлиять на Трампа, но этого не произошло", — добавил Клочок.

Напомним, как писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп во время своего второго срока невероятно точно повторяет провальные шаги на войне России против Украины, которые он предпринимал во время первой каденции с войной в Афганистане. От соглашения о редкоземельных металлах и уменьшении помощи до ведения переговоров с врагами с исключением из этого процесса партнеров.