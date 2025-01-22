Социологи выяснили, какой язык родной для украинцев и какими разговаривают дома и работе

В 2024 году 78% украинцев назвали родным языком украинский, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущими годами: в 2017 году таких было 68%, в 2015 году – 60%, а в 2006 году – 52%. Соответствующие результаты опроса представил Центр Разумкова в День Соборности 22 января.

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Еще 13% респондентов отметили, что для них родными являются оба языка – украинский и русский. Для сравнения: в 2006 году такой ответ дали 16%, а в 2015 году – 22%. Доля тех, кто считает родным русский язык, сократилась до 6% по сравнению с 31% в 2006 году и 15% в 2015 году.

Исследование также показало, что дома только или преимущественно на украинском общаются 70,5% опрошенных (против 50% в 2015 году и 46% в 2006 году). На русском дома говорят только или преимущественно 11% респондентов, тогда как в 2015 году таких было 24%, а в 2006 году – 38%. Еще 18% заявили, что дома пользуются обоими языками в равной степени (в 2015 году – 25%, в 2006 году – 15%).

За пределами дома, в том числе на работе или учебе, 72% опрошенных общаются только или преимущественно на украинском. В 2023 году этот показатель составил 65%, а в 2015 году – 46%. Только или преимущественно на русском пользуются 8% респондентов (этот показатель остался неизменным с 2023 года), тогда как в 2015 году таких было 24%. Еще 20% отметили, что вне дома пользуются обоими языками одинаково (26% в 2023 году, 29% в 2015 году).

Опрос проводил Центр Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2026 респондентов методом face-to-face только на территориях, подконтрольных правительству Украины, где не ведутся боевые действия. Предельная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Также следует отметить, что в июне 2024 года 95% опрошенных идентифицировали себя как этнические украинцы, в то время как 2% считали себя этническими россиянами. Для сравнения, в 2021 году, до начала войны, эти показатели составляли 87% и 9% соответственно.

"Комментарии" уже писали, что среди украинских семей 1,2% могут позволить себе купить все, что пожелают. В целом уровень благосостояния работающих граждан значительно лучше.