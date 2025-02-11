Событие, которое «сломало» Путина и привело к тому, что он начал войну в Украине

Враг Украины кремлевский диктатор Владимир Путин имеет чекистскую психографику и определенным образом виртуозом в политическом творчестве, отмечает политтехнолог Олег Постернак. По его словам, этот военный преступник выжил в византийских интригах и смог выжить только благодаря нелейнейной неординарности.

Владимир Путин

Его профессиональный почерк особенно проявляется в искусственных кризисах, которые он мастер устраивать для собственного режима. Да, я не оговорился. Для эффективного управления политическими системами необходимы малые, но правильно организованные резонансные действия, проверяющие ее актуальную ценность, способность выживать и укрепляться", — отметил эксперт.

По его словам, иммунитет системы приобретается благодаря естественным или искусственным кризисам, испытаниям и вызовам. Эфемерное мастерство проявляется в управляемости этих событий.

При этом, говорит эксперт, перфектная задача — провести такие флуктуации системы (случайные отклонения), которые "проверили" ее жизнеспособность, дали уверенность в последующих действиях по испытанию ее на прочность.

"Событие, которое больше всего его поразило и сформировало политическую патологию – Революция достоинства в Украине. Она показала историю успеха свержения клептократии, а затем увенчалась электоральной революцией 2019-го, ведь демократическим образом привела к власти выходца из неполитической среды. И такое событие руководимо "отыграть" в российских условиях невозможно", — подчеркнул Постернак.

По его словам, война должна была уничтожить прародину неуправляемости, усиленную народным творчеством.

"Уничтожив ее, он показывал всей подвластной русской ойкумене свой дар альфа-владыки, способного справиться с вызовом. А дальше – геноцидный демонтаж украинской идентичности, снобизм безопасности, империалистическая увертюра и евразийская тюрьма народов", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин все еще надеется дожать Украину до капитуляции.



