Собрали почти 60 тысяч военных: какова цель у войск РФ на Харьковщине

На Купянском направлении, втором по значимости для российских сил после Покровско-Кураховского, сосредоточено немало усилий армии РФ, однако украинские защитники уверенно держат линию фронта. Об этом рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж, ранее возглавлявший Службу внешней разведки Украины (2005–2010 гг.), в эфире канала FREEДОМ. По его словам, из-за мощных ударов Вооруженных Сил Украины группировка окупантов на этом направлении значительно сократилась. Если раньше оно насчитывало около 100 тысяч военных, то сейчас осталось около 55–60 тысяч.

Наступление РФ на Харьковщине (фото из открытых источников)

Как отметил генерал, часть российских войск была передислоцирована на другие направления фронта. Оккупанты пытаются вести наступательные действия, одновременно оттягивая украинские подразделения и пытаясь перекрыть несколько логистических путей, в частности, доступ к реке Оскол, к которой они уже частично подошли.

В то же время Маломуж подчеркнул, что Силы обороны наносят противнику мощные удары на этом участке фронта. Он пояснил, что украинские военные не только сдерживают врага, но и активно контратакуют, занимая выгодные высоты для ведения огня. Несмотря на попытки наступления со стороны российских сил, Силы обороны Украины не позволяют противнику добиться значительного продвижения и уверенно восстанавливают свои позиции.

"Я только вчера разговаривал с нашими ребятами. Мы там не отступим. И враг, конечно, несет огромные потери", — добавил генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что купанты имеют значительные продвижения на фронте . Враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки.