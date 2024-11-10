logo

BTC/USD

84134.58

ETH/USD

3240.44

LTC/USD

78.50

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Собрали почти 60 тысяч военных: какова цель у войск РФ на Харьковщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Собрали почти 60 тысяч военных: какова цель у войск РФ на Харьковщине

Силы обороны проводят активные контратаки на Купянском направлении, где россияне сконцентрировали около 60 тысяч военных, отметил генерал Маломуж.

10 ноября 2024, 20:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

На Купянском направлении, втором по значимости для российских сил после Покровско-Кураховского, сосредоточено немало усилий армии РФ, однако украинские защитники уверенно держат линию фронта. Об этом рассказал генерал армии Украины Николай Маломуж, ранее возглавлявший Службу внешней разведки Украины (2005–2010 гг.), в эфире канала FREEДОМ. По его словам, из-за мощных ударов Вооруженных Сил Украины группировка окупантов на этом направлении значительно сократилась. Если раньше оно насчитывало около 100 тысяч военных, то сейчас осталось около 55–60 тысяч.

Собрали почти 60 тысяч военных: какова цель у войск РФ на Харьковщине

Наступление РФ на Харьковщине (фото из открытых источников)

Как отметил генерал, часть российских войск была передислоцирована на другие направления фронта. Оккупанты пытаются вести наступательные действия, одновременно оттягивая украинские подразделения и пытаясь перекрыть несколько логистических путей, в частности, доступ к реке Оскол, к которой они уже частично подошли.

В то же время Маломуж подчеркнул, что Силы обороны наносят противнику мощные удары на этом участке фронта. Он пояснил, что украинские военные не только сдерживают врага, но и активно контратакуют, занимая выгодные высоты для ведения огня. Несмотря на попытки наступления со стороны российских сил, Силы обороны Украины не позволяют противнику добиться значительного продвижения и уверенно восстанавливают свои позиции.

"Я только вчера разговаривал с нашими ребятами. Мы там не отступим. И враг, конечно, несет огромные потери", — добавил генерал.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что купанты имеют значительные продвижения на фронте . Враг продвинулся в Курахово, Григоровке, возле Максимилиановки, Победы, Новоалексеевки и Богоявленки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости