"Собирали военных": стали известны обстоятельства преступления РФ в Сумах

Конотопский городской голова Артем Семенихин заявил, что на месте удара по Сумам проходило собрание 117-й бригады Территориальной обороны, которая 13 апреля отмечала седьмую годовщину создания.

РФ ударила по Сумах. Фото из открытых источников

По его словам, военные не пострадали, поскольку в момент удара находились в укрытии.

Артем Семенихин заявил, что возбуждено уголовное дело в отношении того, кто организовал собрание военных.

Мэр Конотоп считает виновным в трагедии главу Сумской ОВА Владимира Артюха.

"Артюх додумался проводить собрание военных и все об этом знают", – рассказал Артем Семенихин.

Как сообщил Владимир Зеленский, в результате вражеского ракетного удара по центру Сум погибли 34 человека, еще 117 получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня утром вражеские баллистические ракеты ударили по центру города Сумы. Глава украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ужасный удар. "Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", – отмечает президент. Речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Франции опубликовал сообщение об атаке РФ на французском, английском и украинском языках. Макрон подчеркнул, что только Россия хотела этой войны и продолжает ее вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Соболезнования украинцам на своих страницах в X выразили также президенты Литвы Гитанас Науседа и Молдовы Мая Санду и глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.