Собаку признали бешеной: Подоляк удивил реакцией международного сообщества на события в Курской области

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Ткачик Олеся
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что международная реакция на события в Курской области РФ абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонной войны
Михаил Подоляк
По его словам, не стоит упоминать карту. Он добавил, что на самом деле речь идет о результате огромной дипломатической, юридической, просветительской работы. Кроме армии оккупанта, Украина также успешно борется с исторически сильными пророссийскими симпатиями в некоторых регионах мира и страхом эскалации на Западе, добавил советник главы Офиса президента.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В этой связи российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все уволенные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.
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