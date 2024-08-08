Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что международная реакция на события в Курской области РФ абсолютно спокойная, взвешенная, объективная, основанная на понимании духа международного права и принципов ведения оборонной войны

Михаил Подоляк

"Неожиданно, неожиданно, но очень показательно и демонстративно. Одни не заметили. Другим все равно. Большинство тихо одобряет. Невозможное стало возможным, и мифическая русская грубость и "беспредельность" обернулись против самой России. Собаку, извините, справедливо признали бешеной. Теперь существенная часть глобальных сообществ считает РФ законной целью для любых операций и типов оружия", – отметил Подоляк.

По его словам, не стоит упоминать карту. Он добавил, что на самом деле речь идет о результате огромной дипломатической, юридической, просветительской работы. Кроме армии оккупанта, Украина также успешно борется с исторически сильными пророссийскими симпатиями в некоторых регионах мира и страхом эскалации на Западе, добавил советник главы Офиса президента.

Последний год был очень тяжелым, и никто не обещает, что следующий станет легче. Но у нас есть победы, как видите, не только на поле боя", — подытожил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ начали операцию в Курской области и даже захватили ряд населенных пунктов. В этой связи российский журналист Иван Яковина даже предложил создать в Судже правительство и объявить все уволенные регионы настоящей Россией. После этого объявить Путина в розыск за захват власти. После этого, считает эксперт, Путин сделает все для того, чтобы устранить угрозу своей власти и даже забудет о Донбассе.



